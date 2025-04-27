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Gelibolu'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Gelibolu'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Beşiktaşlılar Derneği ve Türk Kızılayı işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasında toplam 45 ünite kan toplandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Beşiktaşlılar Derneği ile Türk Kızılayı işbirliğiyle Balıkhane Meydanında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Selman Yavaş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından, Türk Kızılayı Gelibolu Temsilciliği ile yapılan işbirliği kapsamında bir günlük kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

Çanakkale Kızılay Merkezinden gelen mobil kan bağışı aracındaki 6 görevli, sabah saat 11.00'de Beşiktaşlılar Derneği yöneticileri ve gönüllü vatandaşların katılımıyla kan alımına başladı. Kampanya, saat 17.30'a kadar devam etti ve toplam 45 ünite kan bağışı toplandı.

Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Selman Yavaş, yaptığı açıklamada, böyle anlamlı bir etkinliğe öncülük etmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Gelibolu Kızılay İlçe Temsilcisi Fahrettin Öztürk ile işbirliği yaparak bu kan bağışı kampanyasını düzenledik. Her sağlıklı bireyin kan vermesi, bir canın kurtulması anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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