Gelibolu'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

Gelibolu'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Gelibolu Ecebey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Barış Ünsal yaptı.

Konuşmanın ardından, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın kabul sürecini anlatan video gösterimi sunuldu.

Ayrıca öğrencileri tarafından şiirler okundu ve oratoryo gösterisi gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler eserlerini seslendirdi.

Programda, Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı eserlerden oluşan müzik dinletisi gerçekleştirildi.

