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Gelibolu'da Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi

Gelibolu'da Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye ve dernekler işbirliğiyle Dünya Çevre Günü kapsamında çöp toplama, fidan dikimi ve tören düzenlendi.

Çanakkale'de, Gelibolu Belediyesi, Çevre Dostu Dost Patiler Derneği ile Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği işbirliğiyle Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenlendi.

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak öncülüğünde sahilde toplanan grup, çevreye atılan çöpleri toplayıp, Atatürk Kültür Merkezi önündeki Piri Reis Anıtı'na gelindi.

Burada düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Soyuak ve Çevre Dostu Dost Patiler Derneği Başkanı Yasemin Çat birer konuşma yaptı.

Etkinlikte fidan dikimi de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
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