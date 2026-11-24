Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kutlama programı, 2. Kolordu Komutanlığı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programla devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Programda emekli öğretmenlere şeref belgeleri verildi ve çeşitli ödüller takdim edildi.

Etkinlikte "Dünden Bugüne" adlı canlandırma sahnelenirken Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan öğretmenlerin kutlama mesajlarının yer aldığı video gösterildi.

Program, oratoryo, öğrenci korosu ve Gelibolu Maarif Öğretmen Korosu'nun gösterileriyle devam etti.

Kutlamalara Kaymakam Cihat Koç, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA