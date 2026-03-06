Haberler

Gelibolu Başkanı Soyuak, belediye personelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Çanakkale'nin Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, belediyedeki kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, emekleri için teşekkür etti.

Çanakkale'nin Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, belediyedeki kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Belediye hizmet binasında kadın personelle buluşan Soyuak, belediyenin farklı birimlerinde özveriyle görev yapan kadın çalışanlara çiçek verdi.

Soyuak, yaptığı konuşmada, kadınların toplumun her alanında olduğu gibi yerel yönetimlerde de önemli sorumluluklar üstlendiğini belirterek, kadın emeğinin şehirlerin gelişiminde büyük bir paya sahip olduğunu vurguladı.

Kadın çalışanların belediye hizmetlerinin yürütülmesinde büyük bir gayretle görev yaptığını belirten Soyuak, "Kadınlarımızın azmi, emeği ve fedakarlığı hem çalışma hayatımıza hem de toplumsal hayatımıza güç katıyor. Belediyemizde görev yapan tüm kadın mesai arkadaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
