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Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GastroTakımı 5 madalya kazandı

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Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GastroTakımı 5 madalya kazandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesindeki gastronomi festivalinde yarışan Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GastroTakımı, 2'si altın toplam 5 madalya kazandı. Okul ekibi takım yarışmasında ikinci olurken öğrenciler bireysel kategorilerde de derece elde etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen "Kaz Dağları Altın Kaşık Ödülleri ve Gastronomi Festivali"nde mücadele eden Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GastroTakımı, 2'si altın toplam 5 madalya kazandı.

Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğrencilerinden oluşan takım, Edremit'teki organizasyonda bireysel ve ekip kategorilerinde önemli dereceler elde etti.

Yarışmada bireysel tatlı kategorisinde Ecrin Naz Korulu, bireysel kuzu kategorisinde ise Damla Aydemir altın madalyanın sahibi oldu. Bireysel balık kategorisinde Mert Ali Ermiş ile bireysel makarna kategorisinde Enes Düzce gümüş madalya kazandı.

Ecrin Naz Korulu, Damla Aydemir ve Mert Ali Ermiş'ten oluşan okul ekibi, takım yarışmasında da ikinci olarak gümüş madalya almaya hak kazandı.

Geçen yıl katıldıkları yarışmalarda da çeşitli dereceler elde eden öğrencilerin öğretmenleri rehberliğinde kazandığı bu başarı ilçe genelinde takdirle karşılandı.

Kaynak: AA
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