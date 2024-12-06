Doğu Karadeniz bölgesinin meşhur müzik aleti dünyaca ünlü listeye girdi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Makedonya ile ortak hazırlanan 'Geleneksel Tulum Yapımcılığı ve İcrası' dosyasının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne kaydedildiğini açıkladı. Türkiye'nin UNESCO'da kayıtlı miras unsuru sayısı 31'e yükseldi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Makedonya ile hazırlanan "Geleneksel Tulum Yapımcılığı ve İcrası" dosyasının, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne kaydedildiğini bildirdi.

ERSOY "MÜJDE" DİYEREK DUYURDU

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: Kültürümüz UNESCO'da büyümeye devam ediyor. Paraguay'ın başkenti Asunsion'da düzenlenen 19. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Komitesi Toplantısı'nda bir müjde daha aldık. Kuzey Makedonya ile hazırladığımız 'Geleneksel Tulum Yapımcılığı ve İcrası' dosyamız, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne kaydedildi. Bu başarıyla birlikte UNESCO'daki miras unsurumuzun sayısı 31'e yükseldi. Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde en çok unsur kaydettiren ikinci ülke konumunu başarıyla korumaktadır. Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyor, kültürel mirasımıza sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

müjde verecekseniz emeklilere asgari ücretlilere insanca yaşayacağı bir maaşın müjdesini verin davul tulum kaval haberleriyle milleti uyutmayın

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