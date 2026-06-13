Gelecek Partisi'nden "Organize İşler Bunlar" Videosu

(ANKARA) - Gelecek Partisi, resmi sosyal medya hesabından "Organize İşler Bunlar" başlıklı bir video yayımladı. Videoda, son yıllarda kamuoyunun gündemine gelen rüşvet, yolsuzluk, iltimas ve irtikap iddialarına ilişkin haber görüntüleri, gazete manşetleri ve farklı dönemlerde tartışma konusu olan olaylar bir araya getirildi.

Gelecek Partisi'nin yayımladığı videoda, kamuoyunda daha önce gündeme gelen bazı siyasetçiler, bürokratlar ve kamu görevlileriyle ilgili haber başlıklarına yer verildi.

Videonun dikkat çeken bölümlerinden birinde, kamuoyunda "dezenfektan satışı" tartışmalarıyla gündeme gelen eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a ilişkin haber görüntüleri kullanıldı.

Bir diğer bölümde ise son dönemde yolsuzluk iddialarıyla kamuoyunun gündemine gelen eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş hakkındaki haber başlıklarına yer verildi.

Videoda yalnızca iktidar çevreleriyle ilişkilendirilen iddialar değil, muhalefet partileriyle ilişkilendirilen ve kamuoyunda tartışma yaratan bazı iddia ve gelişmeler de işlendi.

"Organize İşler Bunlar" başlıklı videonun, Yılmaz Erdoğan'ın "Organize İşler" filminden esintiler taşıyan bir kurgu ile hazırlandığı görüldü."

Kaynak: ANKA