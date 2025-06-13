Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün, Küresel Gazze Yürüyüşü'ne Katıldı

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Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Kahire'de düzenlenen Küresel Gazze Yürüyüşü'ne katıldıklarını ve Refah'a doğru yola çıktıklarını duyurdu. Ün, Gazze'deki durumun önemi üzerinde durarak uluslararası vicdana seslenmeyi amaçladıklarını ifade etti.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Kahire'de Küresel Gazze Yürüyüşü'ne katıldıklarını belirterek, Refah'a doğru yola çıktıklarını söyledi.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silikn Ün, Kahire'de 'Küresel Gazze Yürüyüşü'ne katıldı. Ün, yaptığı açıklamada, tüm dünyanın sessizce izlediği soykırımın en çaresiz ve en dertli şahidi olan Refah'ın, Gazze'nin yükünü tek başına sırtlandığını vurguladı. İsrail'in kural tanımazlığına karşı Mısır'ın yalnız olmadığının vurgulayan Ün, bu ziyaretin Gazze'deki utanç ablukasını sonlandırmayı amaçlayan Küresel Gazze Yürüyüşü'nün bir parçası olduğunu ifade etti. Türkiye'den binlerce vatandaşın ve dünyadan on binlerce insanın katıldığı yürüyüş kapsamında Kahire'de bulunan Ün, uluslararası vicdanın sesi olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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