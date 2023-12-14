Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatını üzüntüyle karşıladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Başımız Sağ Olsun. Kıymetli yol arkadaşımız, Saadet-Gelecek Grubumuzun Kocaeli Milletvekili değerli kardeşim Hasan Bitmez'i TBMM kürsüsünde Gazzeli mazlumların hakkını savunurken yaşadığı rahatsızlık sonrası kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum vekilimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Saadet Partisi camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" açıklamasını yaptı.

TBMM Genel Kurulu'nda 12 Aralık'ta kürsüde konuşmasını tamamladığı sırada fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez bugün vefat etti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Davtuoğlu yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Başımız Sağ Olsun. Kıymetli yol arkadaşımız, Saadet-Gelecek Grubumuzun Kocaeli Milletvekili değerli kardeşim Hasan Bitmez'i TBMM kürsüsünde Gazzeli mazlumların hakkını savunurken yaşadığı rahatsızlık sonrası kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum vekilimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Saadet Partisi camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."