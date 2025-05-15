Gelecek Buluşmaları Programında Gençlerle Buluşma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Gelecek buluşmaları" programında öğrencilerle bir araya geldi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Aydın, yeni Türkiye Yüzyılı'nı gençlerin oluşturacağını söyledi.

Gençlerle birlikte yol yürüyerek, geleceği birlikte inşa edeceklerini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Ekonomik ve refah seviyesini yükseltmiş daha güçlü bir Türkiye. Özgürlükleri, demokrasiyi geliştirmiş, özümsemiş, her alanda küresel aktör olan bir Türkiye. Ciddi bir mesafeye geldik, çok iyi bir noktaya geldik. Düne göre bugün çok çok daha iyiyiz, Türkiye'nin olmadığı bir denklemde bu coğrafyada sorunların çözülmesi artık mümkün değil. Türkiye'ye sorulmadan, Türkiye'nin fikri alınmadan bu coğrafyada artık hiçbir mesele çözülmüyor."

Aydın, yeni bir sürecin başında olduklarına işaret ederek, 40 yıllık bir terör meselesini kökten çözüp ülkenin toplumsal birliğini, bütünlüğünü milletle birlikte muhafaza edip devletin gücüne güç katacaklarını vurguladı.

Türkiye'nin bundan sonraki süreçte küresel aktör olacağını aktaran Aydın, "Dünyada çok aktör yok. Türkiye olmadan hiçbir meseleye kimse parmak basamayacak, o derece bir noktaya inşallah geliyoruz." diye konuştu.

Gençlerin moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu dile getiren Aydın, devletin ve hükümetin gençlere yönelik güzel işler yaptığını, bu kapsamda gençlik merkezlerinin sayısının 550'ye yaklaştığını anlattı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli de 114 öğrencinin hazırladıkları proje kapsamında araştırmalarına destek alacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Aydın ve Bentli, projeleri kabul edilen öğrencilere başarı belgesi verdi.