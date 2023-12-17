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Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması Ödülleri Sahiplerine Verildi

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Bu yıl 10'uncu kez düzenlenen Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması'nın ödülleri sahiplerine verildi. Zeytinburnu Kültür Sanat'ta düzenlenen törende, yarışmada sergilenmeye değer görülen eserlerin bulunduğu sergi de açıldı.

Bu yıl 10'uncu kez düzenlenen Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması'nın ödülleri sahiplerine verildi.

Zeytinburnu Kültür Sanat'ta düzenlenen ve yarışmanın seçici kurul üyesi Mehmet Gürsoy, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Mahmut Erol Kılıç, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu'nun katıldığı törende, yarışmada sergilenmeye değer görülen eserlerin bulunduğu sergi de açıldı.

Törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, yarışmanın devamlılığının önemine dikkati çekerek "Hepiniz biliyorsunuz önceki dönem belediye başkanımız Murat Aydın kıymetli ağabeyimiz döneminde, Zeytinburnu'nda bir kültür belediyeciliği başladı. Şimdi bu kıymetli yarışmanın onuncusunun ödül törenindeyiz. Yine hazirunun malumu bu işler ancak üzerine eklenerek giderse anlam kazanıyor, değilse tek seferlik yapılan işler bir netice meydana getirmiyor. Esas olan şeyin bir muhit oluşturmak olduğunu hepimiz biliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından ödüller sahiplerini bulurken Tezhip dalında birincilik ödülünü Darya Novin, Minyatür dalında birincilik ödülünü ise Semra Sayitoğlu aldı.

Hüsn-i Hat (Sülüs) dalında birincilik ödülü Hafize Sunduvaç Namazi'ye, Hüsn-i Hat Nesih dalında birincilik ödülü ise Abdulrahman Hasan Ebrahim Al-Saeedi'ye gitti.

Hüsn-i Hat (Cel-i Sülüs) dalında 10. Yıl Özel Ödülü'ne ise Karzan Abubaker Kareem değer görüldü.

Çini dalında birincilik ödülünü de Havva Ay aldı.

Kaynak: AA / Güncel

İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Mahmut Erol Kılıç Mehmet Gürsoy Zeytinburnu Haberler

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