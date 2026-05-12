Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den "mesleki eğitim" paylaşımı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ihtiyaç duyulmayan meslek alanlarını kapatarak yapay zeka, siber güvenlik ve havacılık gibi alanlarda tematik meslek liseleri açtıklarını duyurdu. Tekin, öğrencilerin yeteneklerine uygun eğitim alacakları yeni sistemler geliştirdiklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ihtiyaç duyulmayan mesleki alanları kapatarak yerine yapay zeka, siber güvenlik, havacılık, savunma sanayisi gibi gelecekte nitelikli eleman ihtiyacının olacağı alanlarda tematik meslek liseleri açtıklarını belirtti.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından, mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Videoda, "İyi bir Anadolu lisesine göndermek varken çocuğumu neden meslek lisesine göndereyim?" sorusunu yanıtlayan Tekin, okullarda ilkokul seviyesinden itibaren çocukların becerilerini ölçen yeni mekanizmalar hayata geçirdiklerini belirtti.

Tekin, "Buradan çocuklarımızı kendi bireysel yeteneklerine göre spor liselerimize, sanat liselerimize, mesleki eğitim veren liselerimize yönlendirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin hem Anadolu lisesindeki gibi akademik hem de yetenekli olduğu bir alanda mesleki becerilerini geliştirebileceği bir eğitim alacaklarını dile getiren Tekin, meslek liseleri, spor liseleri ve sanat liselerinin, Anadolu liselerine kıyasla öğrencilere farklı beceriler kazandırabilen okullar olması sebebiyle tercih edilmesini tavsiye ettiklerini vurguladı.

Tekin, güzel sanatlar, spor ve meslek liselerinin çok farklı bir formata kavuştuğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu okullarımızın hepsini tematik hale getirdik. Meslek liselerimiz özelinde de şunu söyleyeyim, biz artık ihtiyaç duyulmayan mesleki alanları, programları kapattık. Onların yerine yeni, önümüzdeki dönemde çok nitelikli eleman ihtiyacının olacağı programları, yapay zeka, siber güvenlik, havacılık, savunma sanayi gibi çok farklı alanlarda tematik meslek liseleri açtık. Aynı zamanda bu anlamda sektörü domine eden büyük işletmelerin, büyük sanayi kuruluşlarının içerisinde bu eğitimleri çocuklarımızın her boyutuyla görebileceği eğitim öğretim ortamları oluşturarak yaptık. O yüzden gençlerimiz için çok cazip alanlar oluşturduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim."

Kaynak: AA / Şeyma Güven
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÜnal Özdoğan:

son sene kızım böyle bir programa alındı, adam akıllı öğretmen ve imkân var diye önceki kalitesiz kurs merkezleriyle karşılaştırılmaz aslında neyse

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErhan Zeybek:

yapay zeka ve siber güvenlik güzel de ülkenin ekonomik durumu düzelmediği sürece bu gençler yine işsiz kalır! avrupa'da böyle programlı eğitim veren ülkeler bile istihdam sorunu yaşıyor!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzen Pamuk:

eskiden meslek lisesi demek ayıp sayılırdı, şimdi de mi değişecek acaba bilemedim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı
Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki
Ankara’daki ABD Büyükelçiliği personel alacak: Yıllık maaş 21 bin dolar

Büyükelçilik eleman arıyor: Maaşı şaşırtıyor, şartları düşündürüyor
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Eski milli futbolcu Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı

Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının tarihini açıkladı

Milyonların beklediği haber geldi! Cuma günü ortalık yanacak

Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi

Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi