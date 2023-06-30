Gediz Deltası'nda allı turnalardan görsel şölen

İzmir, dünya flamingo nüfusunun yüzde 10'una ev sahipliği yapıyor

İZMİR - İzmir Gediz Deltası, dünya flamingo nüfusunun yüzde 10'una ev sahipliği yapıyor. Pembe tüyleri ve uzun bacaklarıyla dikkat çeken allı turnalar, semada süzülürken izleyenlere görsel şölen sunuyor.

İzmir Gediz Deltası, flamingoların ürediği Türkiye'deki iki alandan biri. 2000'li yılların başında deltada yaklaşık 100-150 çift flamingo yuva yaparken, yıldan yıla gözlemlenen büyük bir artışla bu sayı günümüzde 20 bin çifte kadar ulaştı. Temmuz ayında yumurtadan çıkan yavrular ve ebeveynlerle birlikte bu dönemde deltadaki flamingo sayısı 60 bin dolaylarına ulaşabiliyor. Bu sayı flamingoların tüm dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'una tekabül ediyor. Flamingoların üreme döneminde yaptıkları benzersiz kur dansları, deltanın pek çok yerinde gözlemlenebiliyor. Nüfusu 4 buçuk milyonu aşan İzmir şehrinin içerisinde yer alan Gediz Deltası, Türkiye'deki 312 Önemli Doğa Alanı'ndan biri konumunda. Günümüze kadar 300 kuş türünün kayıt altına alındığı ve her yıl on binlerce kuşun ürediği Gediz Deltası, yaklaşık 40 bin hektarlık alanı kapsıyor. Delta, aynı zamanda Caretta caretta ve Akdeniz foku gibi nesli tehlike altındaki canlıların da yaşam alanı.

"Flamingoların uçuşlarını gördüm"

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi de haftanın her günü rehber eşliğinde flamingo turları düzenliyor. Flamingoların yanı sıra pek çok kuş türünü yakından görme fırsatı bulan vatandaşlar, keyifli bir gün geçiriyor. Doğaseverlerin şehrin içerisindeki bu doğa şölenine eşlik etmesini sağlayan turlar, hafta için her gün düzenleniyor. İlk kez tura katıldığını ve öncesinde katılmadığına pişman olduğunu vurgulayan Vedat Genç, "Böyle turlar düzenlendiğinden habersizdim. İzmir Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinde gördükten sonra katılma kararı aldım. Flamingoların uçuşlarını gördüm. Düşündüğümden daha da büyüklermiş. Canlı canlı görebilmek bana mutluluk verdi" dedi.

"Bu kadar fazla flamingo olduğunu bilmiyorduk"

Turun oğluyla güzel anılar biriktirmesini sağladığını dile getiren Fatma Genç, "İlk kez geliyoruz, bizim için güzel bir deneyim ve anı oldu. Bu kadar fazla flamingo olduğunu bilmiyorduk. Beğendik, gayet güzel bir yer" diye konuştu. İzmir'de öğrenci olan ve turun tadını çıkartan Oğuzhan Yörükoğlu da "Böyle turlar olduğunu öğrendiğimizde denemek istedik. Dürbünle flamingoları izledik ve çok hoşumuza gitti" ifadelerini kullandı.

Gediz Deltası 2 milyon yaşında

Yaklaşık 2 milyon yaşında olan Gediz Deltası, barındırdığı yüksek biyolojik çeşitliliğin yanı sıra sofralarımızdaki balık ve tuz, sepetteki saz, çanak çömleklerin yapıldığı toprak ve binlerce dönüm tarım alanında yetişen ürünlerin de kaynağı. Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için gerekli adımlar İzmir Büyükşehir Belediyesinin başvurusuyla atıldı. Uluslararası öneme sahip bir sulak alan olan Gediz Deltası; İzmirliler, bilim insanları, doğaseverler ve ilgili kurumların katkılarıyla korunmaya devam ediyor.