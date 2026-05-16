Sülüklü Göl, Yağışlarla Yeniden Hayat Buldu

Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı eteklerinde bulunan Sülüklü Göl, geçen yıl kuraklık nedeniyle tamamen kurumuştu. Bu yıl etkili olan yağışlarla göl yeniden suyla doldu ve bölgedeki doğal yaşam geri döndü. Ziyaretçiler, gölün canlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek herkesi temiz tutmaya davet etti.

MANİSA'da Spil Dağı Milli Parkı eteklerinde bulunan ve geçen yıl kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Sülüklü Göl, bu yıl etkili olan yağışlarla yeniden suyla doldu.

Manisa'da 1517 rakımlık Spil Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan 600 metre yükseklikteki Sülüklü Göl'de su seviyesi, önceki yıl yağışların yetersiz olması ve kuraklık nedeniyle düştü. Türkiye'nin doğal gölleri arasında bulunan ve doğal güzelliği ile hayran bırakan göle, kurumaması için tankerlerle su taşındı. Taşıma suyuyla yeniden can bulan göl, geçen yıl beklenen yağışların gelmemesi ile tamamen kurudu. Gölün tabanında büyük çatlaklıklar oluştu. Bu yıl etkili olan yağışların ardından göl yeniden suyla dolarken, bölgedeki doğal yaşam da geri döndü.

'GEÇEN SEN ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜK'

Bölgeye gelen ziyaretçilerden Dudu Çiçek, "Çok güzel oldu. Kuruduğunda çok üzülmüştüm. Şimdi yeniden canlanması sevindirici. Herkesin burayı temiz tutmasını istiyorum" dedi. Haldun Arıbaş ise "Geçen sene gölümüz kuruduğunda çok üzülmüştük. Yağmurlardan sonra yeniden canlandı ve böyle güzel bir manzarayla karşılaştık. Herkesi buraya bekliyoruz ancak gelenlerin gölü temiz tutup korumasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
