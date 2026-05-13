Gece Yolcuları üyeleri diplomalarını yıllar sonra sahnede aldı

Trakya Üniversitesi'nin 38. Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri'nde Gece Yolcuları grubunun üyeleri diploma aldı. Konsere katılan öğrenciler, müzisyenlerin üniversite anılarını dinleyerek duygusal anlar yaşadı.

Trakya Üniversitesinin (TÜ) 38. Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında sahne alan Türk rock müziği grubu Gece Yolcuları'nın üyeleri Edis İlhan ile Uğur Aslantürkoğlu'na diplomaları, yıllar sonra konser sırasında verildi.

Ayşekadın Kampüsü'nde gerçekleştirilen şenliklerde, yağışlı havaya rağmen öğrenciler konsere yoğun ilgi gösterdi.

Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmalarına rağmen diplomalarını daha önce almayan grup üyeleri İlhan ve Aslantürkoğlu'na diplomaları, Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar tarafından sahnede takdim edildi.

Konserde duygusal anlar yaşayan müzisyenler, üniversite yıllarına ilişkin anılarını öğrencilerle paylaştı.

Şenliklerin ilk gün programında ayrıca Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri sahne aldı.

TÜ Devlet Konservatuvarı Çocuk Senfoni Orkestrası, Şef Dr. Öğretim Üyesi Vahdet Çalışkan yönetiminde eserler seslendirdi.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGökhan Bulut:

Makine mühendisliğinden mezun rock müzisyeni mi. Şimdi diplomasını alsın. Klasik hayat yolu böyle değil mi.

Haber YorumlarıEmine Ulutürk:

Allahım ne güzel bir şey bu yıllar sonra diplomalarını almak çok duygulandırdı beni gerçekten!

Haber YorumlarıNafiye Avcı:

Ya ben de üniversitede okuyordum o zamanlar ve Gece Yolcuları'yı çok severim hep dinlerdim konserlere gittim de yıllar sonra diplomalarını almalarını görmek gerçekten çok güzeldi böyle şeyler insana umut veriyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

