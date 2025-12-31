Genel Sağlık-İş Gaziantep İl Temsilcilik Kurulu Başkanı Küçükosmanoğlu: Gece Çalışması Sağlık Emekçilerinin Sağlığını Tehdit Ediyor

(ANKARA) - Genel Sağlık-İş Gaziantep İl Temsilcilik Kurulu Başkanı Ercan Küçükosmanoğlu, gece çalışmasının sağlık çalışanlarında ciddi hastalıklara yol açtığını belirterek, gece mesailerinin gündüz ücretinin iki katı olarak ödenmesi çağrısında bulundu. Küçükosmanoğlu, "Gece çalışması sağlık emekçilerinin sağlığını tehdit ediyor" dedi.

Genel Sağlık-İş Gaziantep İl Temsilcilik Kurulu Başkanı Ercan Küçükosmanoğlu, yaptığı basın açıklamasında, "gece çalışmasının sağlığa zararlı olduğunu onbinlerce bilimsel araştırma tarafından ortaya konduğunu" belirtti. Küçükosmanoğlu açıklamasında, "Sağlık hizmet yedi gün, 24 saat sürekli verilen bir hizmettir. Sağlık Emekçileri, gecesini gündüze katarak bu hizmeti vermektedir. Dünyanın her tarafından gece çalışması, gündüz çalışmasına göre yüksek ücretler ile değerlendirilir iken ülkemizde Sağlık Emekçileri üvey evlat muamelesi görmektedir. İş yasamızda (4857 sayılı kanun) gece mesaisi 20.00-06.00 saatleri olarak nitelendirilmiştir. Gece mesaisi için pek çok kural getirilmiştir. Pek çok işçi toplu sözleşmesinde gece mesaileri yüksek ücretleri ile değerlendirilmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi:

"Bugüne kadar bizlere, gece çalıştığımız için herhangi bir fazla ödeme yapılmamaktadır"

"Sağlık Çalışanları olarak bizler, gece çalışmamız nedeniyle onlarca hastalığa daha çok yakalanmaktayız. Gece çalışan Kadın Hemşirelerde, meme kanseri daha çok görülmektedir. Kolon Kanseri gece çalışması yapan Sağlık Emekçilerinde, daha çok görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü Gece Çalışmayı Kanser yapıcı neden olarak değerlendirmektedir. Ayrıca Metabolik Sendrom, Tip 2 Diyabet, Kalp-Damar Hastalıkları, KOAH, Beyin –Damar hastalıkları, Anksiyete, Depresyon, Uyku Bozuklukları Gece çalışan sağlık emekçilerinde daha çok görülmektedir. Gece mesaisi insan yaşamının biyoritmini bozmaktadır. Doğal yaşama aykırı bir durumdur.

Öte yandan gece mesaisi, biz Sağlık Emekçileri için zorunluluktur. Gece Çalışması bizler için büyük bir özveridir. Bir anlamıyla gece şehirlerarası otobüs şoförlüğü yapmak gibidir. Her an kaza ile karşı karşıya gelebilir. Gündüz otobüs şoförlüğüne göre daha zor bir iştir. Bugün Kamu Sağlık İşyerlerimizde, sağlık çalışanları arasında da ayrım yapılarak yandaş sendika üyeleri, daha çok gündüz çalışılan yerlerde çalıştırılmaktadır. Bugüne kadar bizlere, gece çalıştığımız için herhangi bir fazla ödeme yapılmamaktadır.

Geçmiş 8'inci Toplu sözleşme döneminde, yetkili yandaş sendika Gece Çalışma konusunu Toplu Sözleşme görüşmelerinde birinci madde olarak yazmasına rağmen, devede kulak cinsinden bir ilerleme elde edilmiştir. Bir Sağlık Çalışanın Aylık mesaisi, olması gereken saati aşacak ve bu fazla mesai geceye gelecek o zaman bu fazla mesai ücreti yüzde 10 fazla olacak. Zaten çok düşük olan fazla mesai ücreti üzerinden bir pazarlık yapmak anlamsızdır. Şu anda hemşirenin fazla mesai ücreti saat başı 116 TL dir. Olması gereken, gündüz çalışmamız karşılığında ödenen saatlik çalışma ücretimize göre, gece çalışmamız karşılığında bu ücretin iki katının ödenmesini sağlamaktır. Bir hemşire arkadaş aylık 160 saat karşılığında 48 bin TL alıyor diyelim. 48bin bölü 160 eşittir 300... Bir saatlik çalışma ücreti, 300 TLolur. Bu arkadaş gece mesaisine kalıyor ise 20.00-06.00 arası 10 saat için alması gereken ücret 6 bin TL olmalıdır. Ayda 8 kez gece mesaisi olan hemşirenin ayda eline geçen ücret, 48 bin yerine, 72 bin TL olur.

"Kamu Hastanelerindeki tüm sağlık çalışanlarının, aynı statüde toplu sözleşme ve grev hakkının kullanıldığı bir çalışma düzeninde çalışması gerekir"

Ülkemizde, hastanemiz dahil pek çok kamu hastanesinde Gece Çalışan İşçi Statüsündeki arkadaşlar, Kamu Çalışanı (Memur) statüsünde çalışanlara göre yüksek fazla mesai ve gece çalışma ücreti almaktadır. Bu durum özellikle sosyal medyada büyük bir eleştiri konusu olmaktadır. Olması gereken Kamu Hastanelerinde çalışan tüm sağlık çalışanlarının aynı statüde toplu sözleşme ve grev hakkının kullanıldığı bir çalışma düzeninde çalışmasıdır.

Artık 'Yeter' diyoruz! Yoksulluk sınırının çok altında maaşlarla hayatını idame ettirmeye çalışan, Sağlık Emekçilerinin Gece Çalışmalarının Karşılığı, Gündüz Mesaisinin İki Katı Olarak Ücretlendirilmek Zorundadır. Sağlığımızı hiçe sayan bu ücretlendirme düzeninden vazgeçilmelidir. Sağlık Emekçileri olarak, "Önce Sağlık" diyerek Sağlığımızı bozan bu ücretlendirme düzenine karşı çıkıyoruz. Sağlık Çalışanlarının Örgütlü Mücadelesi Kazanacak! Yaşasın Genel Sağlık İş!, Yaşasın Birleşik Kamu İş!"