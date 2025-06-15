Geç Kalan Öğrenciye Polis Desteği: Motosikletle Sınava Yetiştirildi

Geç Kalan Öğrenciye Polis Desteği: Motosikletle Sınava Yetiştirildi
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Geç Kalan Öğrenciye Polis Desteği: Motosikletle Sınava Yetiştirildi
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Trabzon'da LGS sınavının ilk oturumuna geç kalan bir öğrenci, polis ekiplerinin yardımıyla motosikletle okula ulaştırıldı. Öğrenci, polis ekiplerine teşekkür etti.

TRABZON'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ilk oturumuna geç kalan öğrenciyi polis ekipleri okula motosikletle yetiştirdi.

LGS sınavının birinci oturumu, saat 09.30'da başladı. Geç kalan bir öğrenci Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli timlerden yardım istedi. Polis ekipleri, öğrenciyi motosiklete bindirerek, sınava gireceği okula ulaştırdı. Öğrenci polis ekiplerine sarılarak, teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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