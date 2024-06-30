Gebze'de su kanalına düşen kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Güzeller Mahallesi'nde yürüyen bir kişi, dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten su kanalına düştü ve yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 metre yükseklikten su kanalına düşmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Güzeller Mahallesi Gençlik Caddesi'nde yürüyen Sezer Ç, dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten su kanalına düşerek yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sedye ve halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı Sezer Ç, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.