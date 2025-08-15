Gebze'de Seyir Halindeki Aracın Üzerine Ağaç Devrildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde rüzgarın etkisiyle bir ağaç, seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.
Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi'nde rüzgarın etkisiyle bazı çam ağaçları yola devrildi. Ağaçlardan biri caddede ilerleyen M.A. idaresindeki 60 ADN 720 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü.
Bölgedeki sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yola devrilen ağaçlar, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla kaldırıldı.
Kazada yaralanan olmazken araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel