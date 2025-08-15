Gebze'de Seyir Halindeki Aracın Üzerine Ağaç Devrildi

Gebze'de Seyir Halindeki Aracın Üzerine Ağaç Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde rüzgarın etkisiyle bir ağaç, seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi.

Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi'nde rüzgarın etkisiyle bazı çam ağaçları yola devrildi. Ağaçlardan biri caddede ilerleyen M.A. idaresindeki 60 ADN 720 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü.

Bölgedeki sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yola devrilen ağaçlar, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla kaldırıldı.

Kazada yaralanan olmazken araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu

Erdoğan uyardı! Çiçeği burnunda AK Partili başkanın zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.