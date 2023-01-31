Gebze'de savcı gözaltına alındı Güncel Haberler KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Cumhuriyet Savcısı F.A. bir vatandaşın para karşılığında bir davaya baktığı yönündeki şikayeti üzerine gözaltına alındı. KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Cumhuriyet Savcısı F.A. bir vatandaşın para karşılığında bir davaya baktığı yönündeki şikayeti üzerine gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı F.A.'yı gözaltına aldı. İddiaya göre, Antalya'da yaşayan bir vatandaş, daha önce Antalya'da görev yapan savcı F.A.'nın para karşılığında bir davaya baktığı yönünde şikayette bulundu. Polisin soruşturmasının ardından savcı F.A., gözaltına alındı. Savcı F.A.'nın emniyet müdürlüğünde işlemleri devam ediyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Cumhuriyet Savcısı Kocaeli Gebze Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gebze'de savcı gözaltına alındı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.