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Gebze'de savcı gözaltına alındı

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Gebze'de savcı gözaltına alındı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Cumhuriyet Savcısı F.A. bir vatandaşın para karşılığında bir davaya baktığı yönündeki şikayeti üzerine gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Cumhuriyet Savcısı F.A. bir vatandaşın para karşılığında bir davaya baktığı yönündeki şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı F.A.'yı gözaltına aldı. İddiaya göre, Antalya'da yaşayan bir vatandaş, daha önce Antalya'da görev yapan savcı F.A.'nın para karşılığında bir davaya baktığı yönünde şikayette bulundu. Polisin soruşturmasının ardından savcı F.A., gözaltına alındı. Savcı F.A.'nın emniyet müdürlüğünde işlemleri devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Savcısı Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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