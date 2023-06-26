Gebze'de Panelvan ile İşçi Servisi Çarpıştı: 4 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvan ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. D-100 kara yolu Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde yan yolun Ankara istikametinde seyreden F.B. idaresindeki 41 P 1223 plakalı servis minibüsü, 1301. Sokak'tan yola çıkan M.D. yönetimindeki 06 JTR 90 plakalı kargo firmasına ait panelvanla çarpıştı. Kazada, panelvanın sürücüsü, yanındaki kişi ve minibüste bulunan 2 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.