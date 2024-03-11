Gebze'de Kaza: 1 Yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki hafif ticari araç çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde Mustafa K. idaresindeki 43 LK 700 plakalı hafif ticari araç ile Muhammet B. yönetimindeki 34 BU 4473 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle bariyerlere çarparak durabilen 43 LK 700 plakalı araçtaki Ömer S. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.