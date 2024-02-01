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Gebze'de Fabrikada Rehine Krizi: 2 Kişi Olduğu Belirlendi

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Kocaeli Gebze'de bir fabrikada yaşanan rehine kriziyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırganların temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren fabrikada 6 erkek ve 1 kadın olmak üzere toplamda 7 kişiyi rehin aldığı belirtildi. Rehin alınanların arasında şirketin muhasebecisi, proje sorumlusu ve fabrika personeli bulunuyor.

2 KİŞİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Kocaeli Gebze'de fabrikada işçilerin silah ve üzerinde bomba düzeneğini andıran düzeneklerle rehin alındığı olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 2 kişi oldukların öğrenilen saldırganların temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren fabrikada 6'sı erkek 1'i kadın olmak üzere toplamda 7 kişiyi rehin aldığı belirtildi. Rehin alınanların 3'ünün şirketin muhasebecisi, 1 kişinin ise proje sorumlusu, diğer 3'ünün ise fabrika personeli olduğu öne sürüldü.

Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ- Nazım Özgün ERBULAN- Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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