Gebze'de Apartman Çatısında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Barış Mahallesi 1837. Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartmandakilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.