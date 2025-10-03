Gebze'de Apartman Çatısında Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Barış Mahallesi 1837. Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Apartmandakilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.
