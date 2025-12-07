Haberler

Down sendromlu bireyler belediyenin tesisinde sosyal yaşama katıldı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde açılan 'Güzide İçten Kafe' ile down sendromlu bireyler sosyal yaşama dahil oldu. 3 çalışan, iş bulmanın yanı sıra kişisel gelişim ve öz güven kazandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye tarafından hizmete açılan kafede servis elemanı olarak çalışan 3 down sendromlu birey, sosyal yaşama dahil oldu.

Özel gereksinimli bireyleri istihdam etmeyi, hayata tutunmalarını ve sosyal hayatın içinde yer almalaını sağlamayı amaçlayan Gebze Belediyesi, "Güzide İçten Kafe"yi bir yıl önce faaliyete geçirdi.

Servis elemanı eğitimi aldıktan sonra mutfak ve idari kısımda 6 kişinin görev yaptığı kafede çalışmaya başlayan 31 yaşındaki Fırat Karataş, 23 yaşındaki Zelal Uçak ve 24 yaşındaki Burak Karaçam, hem sosyalleşiyor hem de kazanç sağlıyor.

Güler yüzlü hizmet anlayışıyla müşterilerin beğenisini toplayan özel gereksinimli bireyler, çalışmaya başladıktan sonra kişisel gelişim alanında da ilerleme kaydetti.

"Gerçekten böyle bir mekana ihtiyaç varmış"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AA muhabirine, özel bireylerin sosyal hayatta yer almasına önem verdiklerini söyledi.

Kafede çalışan down sendromlu bireylerde olumlu değişimler gözlemlendiğini anlatan Büyükgöz, "Hayata tutunma, sosyalleşme, kendilerini ifade etme ya da toplumsal hayatta daha rahat hareket edebilme kabiliyetleri gelişti. Bu anlamda da gerçekten böyle bir mekana ihtiyaç varmış." dedi.

Büyükgöz, tanıştıklarında 3 gencin sosyal ilişkilerinin gelişkin olmadığını, şimdi ise çevreleriyle rahatça iletişim kurabilir hale geldiklerini dile getirerek, bunun da yaptıkları işin ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini kaydetti.

"İş ortamında kendisini daha rahat hissediyor"

Down sendromlu Zelal Uçak'ın annesi Galibe Uçak, işe başladıktan sonra çocuğunun öz güveninin arttığını ve iş ortamında kendisini daha rahat hissettiğini, bunun da kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kızının çalışmaya başlamasıyla sakinleştiğini dile getiren Uçak, "Hayatın içerisinde olmak, bizim için de Zelal için de çok güzel. Sorumluluk alması da çok güzel. Çocukları ayırmamamız lazım. Çocuğun arkasında durmalıyız. Çocuğa nerede katkı sağlayacak bir şey varsa ailelerin de bunu desteklemesi lazım." diye konuştu.

Down sendromlu Fırat Karataş'ın annesi Kerime Karataş da oğlunun içine kapanık olduğunu, işe başladıktan sonra öz güven kazandığını anlattı.

Çalışmanın oğlunun kişisel gelişimine katkı sağladığını belirten Karataş, "Para kazanıyorum diye daha öz güvenli. Kazandığı parayla hayalleri var, onları gerçekleştirmek istiyor. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza öz güven kattı." ifadelerini kullandı.

Zelal Uçak da sabah kafeye geldiğinde temizlikle işe başladığını, ardından kahve ve çay servisi yaptığını anlatarak, çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fırat Karataş da işini sevdiğini ve mutlu olduğunu ifade ederek, iş arkadaşlarıyla da iyi anlaştığını söyledi.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
