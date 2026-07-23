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AGD, Gazzeli çocuklar için "Çocuklar Kıyamda Zafer Yakında" yürüyüşü düzenledi

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Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesi, Gazzeli çocuklar için 'Çocuklar Kıyamda Zafer Yakında' adlı yürüyüş düzenledi. Fatih Camisi'nden Saraçhane Meydanı'na yürüyen grup, İsrail karşıtı sloganlar atarak basın açıklaması yaptı. Çocuklardan Selman Özgür, Gazzeli çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesi, Gazzeli çocuklar için "Çocuklar Kıyamda Zafer Yakında" yürüyüşü düzenledi.

Derneğin Ortaokul Komisyonu'ndaki çocukların da yer aldığı etkinlikte katılımcılar, İsrail karşıtı sloganlar eşliğinde Fatih Camisi önünden başlayarak Saraçhane Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşün ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra grup adına basın açıklaması yapan çocuklardan Selman Özgür, dünyaya seslendiklerini belirterek, "Dünyadaki tüm çocuklar huzurla uyurken, Gazzeli çocuklar neden bomba sesleriyle uyanıyor? Neden biz okul çantamızla okula giderken, Gazze'deki çocuklar okul arkadaşlarını toprağa veriyor? Neden biz parklarda koşarken, onlar yürürken bile endişe ediyor? Gazze'de çocuklar su, ekmek bulamıyor. Oyun değil, sadece biraz huzur istiyorlar." diye konuştu.

Çocuklar olarak ellerinden sadece dua etmek geldiğini ve zulmü duyurmaya çalıştıklarını vurgulayan Özgür, "Çocuk diye bizimle alay etme bizi ciddiye al. Çünkü biz çocukların öfkesi sizi yenecek. İsmailler ölmedi, Ubeydeler yaşıyor. Yahyaları öldü sanma her birimiz bir Yahya olarak geleceğiz. Çocuklar kıyamda zafer yakında." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
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