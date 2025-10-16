Haberler

Gazze'ye İnsani Yardım Taşıyan 17. İyilik Gemisi El-Ariş Limanı'na Yaklaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın koordinasyonunda, bebek maması ve gıda malzemeleri taşıyan 'Akdeniz' adlı gemi, Gazze'ye insani yardımlarını ulaştırmak için Mısır'ın El-Ariş Limanı'na doğru ilerliyor.

Gazze için insani yardım malzemesi taşıyan 17. "İyilik Gemisi" Mısır'ın El-Ariş Limanı'na yaklaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ve 17 sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla hazırlanan yaklaşık 900 tonluk gıda malzemesini taşıyan "Akdeniz" adlı gemi, dün Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenen törenle uğurlandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşmasının ardından dualarla denize açılan gemi Akdeniz'deki yolculuğunun ardından El-Ariş Limanı'na yaklaştı.

Geminin limana varışı ve prosedürlerin tamamlanmasının ardından yardım malzemelerinin tahliyesine başlanacak ve sonrasında kara yoluyla Gazze'ye ulaştırılacak.

İnsani yardım malzemeleri arasında bebek maması, aç tüket gıdalar ve konserve ürünler yer alıyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana Türkiye, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye 14 uçak ve 16 gemiyle insani yardım ulaştırdı.

Bölgede sağlanan ateşkesin ardından yola çıkan ilk gemi olma özelliğini taşıyan 17."İyilik Gemisi", Türkiye'nin Gazze'ye yönelik destek çalışmalarında yeni bir aşamayı temsil ediyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
