Gazze'ye Destek İçin Üsküdar'da Miting Düzenlenecek

İlim Yayma Cemiyeti ile İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH), Gazze'deki işgalin 1. yılı kapsamında 6 Ekim'de pazar günü Üsküdar'da düzenlenecek mitinge herkesi davet etti.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde yapılacak mitinge ilişkin yapılan toplantıda konuşan İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün Gazze'deki soykırıma karşı mücadelenin bir insanlık görevi olduğunu söyledi.

Bir yıldır çok büyük vahşet yaşandığına dikkati çeken Tülün, "Bir yıllık bu zulmün karşısında dünyada her yerde meydanlar doluyor ve İsrail protesto ediliyor, Gazze'ye ve Filistinlilere sahip çıkılıyor. Biz de bütün Türkiye'de eş zamanlı olarak, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bu haksızlığa karşı, bu direnişe sahip çıkmak, vahşete sesimizi çıkarmak üzere 6 Ekim'de Üsküdar'da saat 14.00'te buluşacağız." dedi.

Mitingde çıkacak güçlü bir sesin Gazzelilere büyük destek olacağını vurgulayan Tülün, şöyle devam etti:

"Tüm dünyaya bir kez daha haykıracağız ki Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Netanyahu mutlaka durdurulmalı. Bir şekilde durdurulmalı.' Nasıl bundan önceki zalimler durdurulduysa, zulme set çekildiyse artık bütün dünya seyircilikten çıkmalı aktif pozisyon almalı, İslam ülkeleri başta olmak üzere, komşularımız olmak üzere... Kim ne söylerse söylesin, gören gözün, çalışan aklın, okuyanların, dinleyenlerin, hassasiyetlerini muhafaza edenlerin gördüğü bir gerçek var. Netanyahu'nun gözü sadece o topraklarda değil. Bizim topraklarımızla ilgili hülyaları da var."

İMH Başkanı Kemal Özden ise mitinge büyük bir katılım beklediklerini kaydetti.

Özden, "Biz hem Gazzeli kardeşlerimizin sesi olmak, onların yanında olduğumuzu göstermek, onların beklentilerini tüm dünyaya duyurmak için İstanbul'da Üsküdar Meydanı'nda buluşacağız. Tüm İstanbulluları bekliyoruz." diye konuştu.

Programda konuşmaların, ezgilerin yanı sıra Gazzelilerin yaşadıklarını dünyaya duyurmak için bazı etkinlikler yapılacağına değinen Özden, Gazzeliler için meydanlarda olmaya devam edeceklerini bildirdi.