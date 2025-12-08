Gemerek'te Gazze yararına düzenlenen kermesin açılışı yapıldı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde, Gazze yararına düzenlenen kermesin açılışı yapıldı. Kaymakamlık, Belediye, Müftülük ve Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliğin gelirleri Gazze'ye bağışlanacak.
Gemerek Kaymakamlığı öncülüğünde, Belediye, Müftülük ve Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kermesin açılışına, Kaymakam Enes Burak Koca, Belediye Başkanı Sezai Çelikten, İlçe Müftüsü İrfan Ayık, İlçe Emniyet Müdürü Dağıstan Çağıran, İlçe Jandarma Komutanı Tugay Olucak, kurum amirleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
Esnaf, öğretmenler, imamlar ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla hazırlanan kermesten elde edilecek gelir Gazze'ye bağışlanacak.
Kermes, 9 ve 10 Aralık'ta Yeniçubuk Aile Çay Bahçesi'nde devam edecek.
