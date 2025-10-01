Gazze Hükümeti'nden İsrail'in Cadde Kapatma Kararına Sert Tepki

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillerin kullandığı en hareketli yollardan biri olan sahildeki Raşid Caddesi'ni kapatmasını, "soykırım politikaları çerçevesinde keyfi uygulama" olarak nitelendirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin soykırım sırasında Gazze Şeridi'nin doğusundaki Salahaddin Caddesi'ni kapattıktan sonra Filistinliler özellikle kentin kuzeyini güneyine bağlayan Raşid Caddesi'ni kullanmaya başladı.

İsrail'in söz konusu caddeyi de kapatma kararının en sert ifadelerle kınandığı açıklamada, "Bu keyfi uygulama, işgalcilerin halkımıza uyguladığı baskı, kuşatma ve soykırım politikasının çerçevesi içerisinde yer alıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, caddenin kapatılma kararından doğacak sonuçlardan sorumluluğun İsrail ve ABD yönetimlerinde olduğu kaydedildi.

Ayrıca, Medya Ofisi açıklamasında, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere sivillerin kentte, güvenlik içinde ve özgürce dolaşımının sağlanması ve insancıl hukuka karşı ağır ihlallerin durdurulması için ciddi harekete geçmeleri çağrısı yapıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bugün Gazze Şeridi'nin batısında yer alan ve güney ile kuzeyini sahil yolu üzerinden birbirine bağlayan Raşid Caddesi'nin saat 12.00 itibarıyla güneyden gelenlere kapatılacağını duyurmuştu.

Ancak işgal güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyine geçiş için "güvenli" olduğunu iddia ettiği bu cadde üzerinde de yerinden edilen Filistinlileri hedef alıyor.