Gazze'den Bosna'ya: Samira El-Barawy'nin Umut Dolu Hikayesi

Gazzeli Samira El-Barawy Rajab, Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta ailesinin Gazze'de bulduğu güveni, yıllar sonra yine bir savaş yüzünden geldiği Bosna Hersek'in Mostar kentinde buldu.

Doğduğu Gazze'den, İsrail'in saldırıları nedeniyle 2023'te ayrılmak zorunda kalan Rajab, Mostar'da "Filistin Evi" adıyla açtığı dükkanda ülkesinin tatlı ve tuzlu lezzetlerini Bosna Herseklilerle buluşturuyor.

Rajab, AA muhabirine, babası Samir'in 80'li yıllarda başkent Saraybosna'ya okumak için geldiğini ve annesi Sutka Selimovic ile tanıştığını anlattı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta annesi ve babasının Gazze'ye gittiğini ifade eden Rajab, "Bundan 30 yıl sonra ben de doğduğum Gazze'yi savaş yüzünden terk etmek zorunda kaldım. Evimiz İsrail'in saldırılarında yok oldu. Yıllar önce ailemin Gazze'de bulduğu güveni, biz de bugün Bosna Hersek'te bulduk." dedi.

Rajab, Bosna Hersek'te faaliyet gösteren insani yardım kuruluşu "pomozi.ba" ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (UNHCR) işbirliğinde açtığı dükkanı dolayısıyla oldukça mutlu olduklarını dile getirerek kendisini Boşnak gibi hissettiğini ve burada yaşamak istediğini belirtti.

Filistin lezzetlerini tatmak isteyen herkesi dükkanına beklediğini ifade eden Rajab, "Bosna Hersek ve Mostar halkına çok teşekkür ederiz. İki vatanım var. Biri Gazze, diğeri Bosna Hersek. Kendimizi hiç yabancı hissetmedik." ifadelerini kullandı.

Rajab, eşi ve akrabalarının Gazze'de olduğunu belirterek "Akrabalarımızdan çok kişiyi kaybettik. Çocuklar öksüz ve yetim kaldı, kadınlar eşsiz." diye konuştu.

"Bu çılgınlığı durdurun"

Baba Samir El-Barawy de İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların 40'ıncı gününde evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

El-Barawy, "Bosna Hersek'te bizi hiç yalnız bırakmadılar. Biz burada yeni bir sayfa açmayı başardık ancak kalbim, aklım Gazze'de. Halkım öldürülüyor." dedi.

Gazze'de yaşananlardan herkesin sorumlu olduğunu aktaran El-Barawy, "Bizler bu dünyadan hiçbir şey istemiyoruz. Temiz suyumuz olsun, çocuklarımızın karnı doysun. Her gün on binlerce insanın öldürülmesini izliyoruz. Bu çılgınlığı durdurun. Bu, utanmazca bir savaştır." diye konuştu.

UNHCR Sözcüsü Neven Crvenkovic de savaş bölgelerinden gelen ailelere destek olarak travmalarının yerini güzel anılarla değiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.