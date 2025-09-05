Gazze'den ayrılan Filistinli gazeteci Abed, soykırımı durdurmayan dünyaya tepki gösterdi Açıklaması

BEHLÜL ÇETİNKAYA/ZUHAL DEMİRCİ - Gazze'de görev yaparken öldürülme tehdidi nedeniyle bölgeden ayrılan gazeteci Abubaker Abed, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı "daha başında durdurmayan" uluslararası toplumun, bu lekeyi sonsuza dek taşıyacağını söyledi.

İngiltere'nin İsrail'in Gazze saldırılarında oynadığı rolü ve suç ortaklığı iddialarını ele almak için oluşturulan temsili "Gazze Mahkemesi (The Gaza Tribunal)" tanıkları Abed ve Gazze'deki hastanelerde görev yapan Oxford Üniversitesi doktorlarından Prof. Dr. Nick Maynard, AA muhabirine, Gazze'de şahit olduklarını anlattı.

Gazze'de İsrail'in kendisini hedef alacağını belirterek, nisanda bölgeyi terk eden gazeteci Abed, "Gazze'de gazetecilik bir ölüm cezası gibi." diyerek, İsrail'in hedef aldığı gazetecilerin yaşadığı zorluklara işaret etti.

İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yaşadığı en büyük zorluğun açlık olduğunu kaydeden Abed, "Yetersiz beslenme hayatımın en zorlu dönemiydi. Kaldıramayacağım bir acı ve panik yaşadım. İlaç arıyordum ama bulamadım. Sürekli olarak aşırı derecede yorgundum. Haberlerimi bu şartlar altında yapıyordum." diye konuştu.

Abed, bazen yetmeyecek kadar az yemek, bazen de günde bir öğün yemek yiyerek zamanın geçtiğini anlattı.

Kendisinin bulunması için İsrail medyasında bir kampanya yürütüldüğünü belirten Abed, "Nisan ayının ilk haftası (Gazze'den) ayrıldım. Ailemden ayrılmak zorunda kaldım çünkü onlara zarar gelmesini istemiyordum. (Gazeteci) Hassan Islayeh'in yanındaydım, o da benim gibi aranıyordu. Hasan'ı öldürünce sıra bana gelecekti. Bu yüzden önce işgal altındaki Filistin topraklarına geçtim, oradan Ürdün ve Türkiye üzerinden Dublin'e (İrlanda) gittim." ifadelerini kullandı.

"İnsanların yaralanmasında İngiltere rol oynadı"

Gazze'deki yakınlarıyla sürekli olarak yaptığı görüşmelerde arkadan gelen patlama ve tank seslerini duyduğunu vurgulayan Abed, "İnsanlar yeniden yerlerinden edilmekten korkuyorlar. İsrail tarafından bozulan ateşkesten önce de böyle bir durum yaşanmıştı. Aç kalmayı seviyorlar mı? Aç kalmayı yeniden yerinden edilmeye tercih ederler." dedi.

Abed, Gazzelilerin tank atışları, hava saldırıları, sivillerin ölümleri karşısında umutsuz şekilde ateşkes beklediğinin altını çizdi.

Gazzelilerin açlıkla ve yerinden edilmekle geçen günleri arasında uluslararası kamuoyundan beklentilerini aktaran Abed, "Pasif şekilde beklemek, insanlığınızın kara lekesi. Bu soykırımın başında harekete geçmediğiniz, bunu kabul ettiğiniz ve devam etmesini istediğiniz için bu leke insanlığınızda kalmaya devam edecek. Şimdi yapmanız gereken şey bunu durdurmanızdır." diye konuştu.

Abed, bir adım atılmazsa İsrail'in daha fazla savaş suçu işlemeye devam edeceğini vurguladı.

Abed, "Bizim acımızı hissetmeniz gerek. Filistinlilerin neler yaşadığını anlamalısınız. Bizim hakkımızda konuşmayın, bizimle konuşun. Bunu yaparsanız acımızı hissedersiniz. O zaman içinizde akan kanı durduracak bir vicdan bulacaksınız." ifadelerini kullandı.

Gazze Mahkemesinin İngiliz hükümeti üzerinde etkisi olmasını umut ettiğini kaydeden Abed, "Umarım İngiliz hükümeti suç ortaklığına son verir ve Filistinli öğrencileri üniversitelerine, yaralı Filistinli çocuk, kadın ve erkekleri hastanelerine kabul eder. Bu insanların yaralanmasında İngiltere rol oynadı, onlar için en azından bunu yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Abed, Gazze Mahkemesi girişiminin başka ülkeler için de örnek olması gerektiğini söyledi.

"Filistinliler, Batılı hükümetler tarafından yüzüstü bırakıldılar"

Gazze'deki hastanelerde birçok kez gönüllü olarak görev yapan doktor Maynard da görev süresince çok sayıda savaş suçuna ve en barbarca zulümlere tanıklık ettiğini söyledi.

Maynard, "İsrail ablukası nedeniyle açlıktan ölen yeni doğmuş bebekler, çocuklar, gençler ve yetişkinler gördüm. İsrail askerleri tarafından kasten vurulmuş, vücutlarının belirli bölgelerine kasten nişan alınmış birçok çocuk gördüm." dedi.

İsrail'in saldırılarında çok sayıda insanın bombalandığına tanıklık ettiğini aktaran Maynard, "İşlenen zulümler, savaş suçları ve soykırım niyetinin açık kanıtıdır." dedi.

Maynard, İsrail'in suç ortaklarının ortaya çıkarılmasında Gazze Mahkemesi'nin önemli rol oynayacağına işaret ederek, bu girişimi memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

İngiliz doktor Maynard, "Bu tür bir forum aracılığıyla kanıtları tüm dünyaya duyurmalıyız. Aynı zamanda bu savaş suçlarından ve soykırımların sorumluları da hesap vermeli. Buna, sessizliği ve eylemsizliği suç ortaklığı anlamına gelen ülkemizdeki (İngiltere'deki) insanlar ve hükümetimiz de dahil." ifadelerini kullandı.

Maynard, bu kişilerin Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'e baskı yapılması gerektiğinin altını çizerek, "Bunu durdurmak için ellerinden geleni yapmaları gerekiyor ancak bu görevlerini yerine getirmekte başarısız oldular." dedi.

İsrail'in Gazze'deki soykırımın durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulunan Maynard, şunları söyledi:

"Mesajım şu: Gözlerimizin önünde bir soykırım gerçekleştiriliyor. Kanıtlar çok açık. Filistinliler, Batılı hükümetler tarafından yüzüstü bırakıldı. Batılı medya tarafından yüzüstü bırakıldılar ve bu kurumlar olan biteni fark etmeli ve soykırımı durdurmak için İsrail hükümetine baskı yapmalı."