İsrail'in uluslararası kuruluşların faaliyetini durdurduğu Gazze'de sağlık sektörü yeni bir krizle karşı karşıya

HAN İsrail'in uluslararası yardım kuruluşlarının Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerini durdurmasının, yenidoğan servisi başta olmak üzere sağlık sektöründe personel ve ilaç krizine yol açabileceğinden endişe ediliyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi Pediatri Bölümü Başkanı Doktor Ahmed el-Ferra, AA'ya muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası kuruluşların yardımların kesilmesinin özellikle yenidoğan servisinde krize yol açabileceğini belirtti.

Ferra, İsrail'in Mart 2025'te kabul ettiği yasa sebebiyle uluslararası yardım kuruluşlarının Gazze'ye yardım ve hizmetlerini ulaştıramadığını, bu sebeple Gazze'deki sağlık sektörünü zorlu günlerin beklediğini ifade etti.

"Destek kesildi"

Uluslararası kuruluşların hastanedeki bazı bölümlerden çekilmesinin hayati öneme sahip servisleri etkileyeceğini söyleyen Ferra, "Şu anda Tahrir binasındaki yenidoğan servisindeki yoğun bakım ünitesindeyiz ve gördüğünüz gibi kuvözlerde aşırı yoğunluk var. Uluslararası kuruluşların çekilmesinin ilk etkisi bu hastalara bakan sağlık personelinin sayısında görülüyor." dedi.

Normal şartlarda serviste 7 hemşire ve 5 doktorun görev yaptığını belirten Ferra, "Maalesef bugün sadece iki doktor ve üç hemşire var. Yeterli personelin bulunmaması, bu çocuklara sağlanan bakım kalitesinde kaçınılmaz olarak önemli bir düşüşe yol açacaktır." diye konuştu.

Ferra, uluslararası kuruluşların çekilmesinin ikinci ve daha tehlikeli etkisinin ise tıbbi malzeme ve ilaç eksikliği olacağını vurgulayarak, "Bu kuruluşlar birçok ilacı doğrudan temin edebiliyor ve özellikle yoğun bakım ile yenidoğan servislerine ulaştırabiliyordu. Bu destek artık kesildi." ifadelerini kullandı.

Tıbbi tedarik eksikliği "saatli bomba"

Gazze'de halihazırda ciddi miktarda tıbbi tüketim malzemesi ve ilaç sıkıntısı bulunduğunu vurgulayan Ferra, "Eğer sınır geçişi şu anki gibi kapalı kalırsa ve yabancı kuruluşlar geri gelmezse, tüketim malzemeleri ve ilaçlar konusunda en kısa sürede patlayacak bir saatli bomba ile karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Ferra, Gazze'de sağlık sektörünün savaş sırasında ağır zarar gördüğünü kaydederek, "Gazze Şeridi'ndeki sağlık sektöründe işgal güçlerinin bu sektörü hedef aldığını ve altyapısının %85'inden fazlasını yok ettiğini biliyoruz." dedi.

Uluslararası kuruluşların sağladığı destekle sağlık sisteminin tamamen çökmesini engellendiğini ifade eden Ferra, "Bu yabancı kuruluşlar; doktorlar, hemşireler ve yöneticiler dahil personeller için mali tahsisler sağlayarak ve birçok tıbbi malzeme, ekipman ve bebek maması temin ederek bu eksikliğin büyük bir kısmını gidermeye çalıştılar ve bunu başardılar." şeklinde konuştu.

Ferra, İsrail'in aldığı kararla birlikte Gazze'deki sağlık sisteminin yeniden ciddi sıkıntı yaşayacağını dile getirerek, "Bu zincirin kopması bizi yeniden başlangıca götürüyor ve başa dönüş anlamına geliyor ve zaten ciddi bir kıtlık ve felç edici bir kuşatma altında olan Gazze Şeridi'ndeki halk için sağlık hizmetlerinin devam etmesini ciddi derecede zorlaştırıyor." ifadelerini sözlerine ekledi.

İsrail, uluslararası STK'ların ruhsatlarını iptal ediyor

İsrail, uygulamaya girecek yeni uluslararası sivil toplum kuruluşu (STK) yasası kapsamında ülkede kaydını yenilemeyen kuruluşların 1 Ocak itibarıyla faaliyetlerinin sonlanacağını, 1 Mart itibarıyla ülkeyi terk etmeleri gerektiğini duyurmuştu.

Ancak, İsrail Yüksek Mahkemesi, 27 Şubat'ta aldığı kararla, Gazze ve Batı Şeria'da faaliyet gösteren uluslararası yardım ve sivil toplum kuruluşlarını İsrail'den sınır dışı edilmesini engelleyen bir geçici tedbir kararı almıştı.

İsrail'in Mart 2025'te kabul ettiği yasaya göre, bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının lisanslarını yenilemesi ve bunu yaparken de tüm Filistinli çalışanlarının kimlik bilgilerini "güvenlik soruşturması için" sunması isteniyor.

Uluslararası yardım kuruluşları ise İsrail'in bu listeleri, kişisel verilerin korunması prensibine aykırı şekilde keyfi kullanabileceği endişesini vurguluyor.

Lisansları iptal edilen uluslararası yardım kuruluşları, İsrail ve işgali altındaki Doğu Kudüs'teki ofislerini kapatmak zorunda kalacak, Gazze'ye herhangi bir uluslararası uzman, doktor ya da insani yardım da gönderemeyecek.

İsrail'in yeni düzenlemesiyle MSF, Oxfam, Norveç Mülteci Konseyi (NRC), Caritas, CARE, International Rescue Committee (IRC) gibi çok sayıda yardım kuruluşunun faaliyetlerinin durdurulacağı aktarılıyor.