Gazze'deki Medya Ofisi'ne göre İsrail 1275 caminin 1244'ünü vurdu, 1077'si yıkıldı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik üçüncü yılını dolduran saldırılarında yüzlerce cami ve kilise ağır hasar gördü ya da tamamen yıkıldı.

Bölgenin kültürel hafızasını oluşturan tarihi camilerin yanı sıra yüzyıllardır Gazze'nin Hristiyan nüfusuna hizmet veren kadim kiliseler de??????? İsrail bombardımanına tabi oldu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin yaptığı son açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki bin 275 camiden bin 244'ü İsrail saldırılarının hedefi olurken bunlardan bin 77'si tamamen yıkıldı.

Yüzyıllardır ibadet ve farklı dinlerin barış içinde bir arada yaşamasının sembolü olan Gazze'nin tarihi Kutsal Aile, Aziz Porfirios ve Baptist kiliseleri de İsrail saldırılarına maruz kaldı.

Yüzyıllardır ayakta duran camiler enkaza döndü

Gazze'nin en önemli tarihi yapılarından Büyük Ömeri Camisi, İsrail saldırılarında büyük ölçüde hasar alan ibadethanelerin başında geliyor. Gazze kentinin tarihi Eski Şehir bölgesinde yer alan ve Gazzelilerin "küçük Mescid-i Aksa" olarak isimlendirdiği caminin 1400 yıllık minaresi saldırılarda tamamen yıkılırken, caminin bir bölümü de zarar gördü.

Büyük Ömeri Camisi'nin yanı sıra Hz. Muhammed'in büyük dedesi Haşim bin Abdulmenaf'ın mezarının bulunduğu yere yapılan Seyyid Haşim Camisi 7 Aralık 2023'te İsrail savaş uçaklarının bombalaması sonucu ağır hasar aldı.

Tarihi Memlükler dönemine uzanan Katib Vilayet Camisi ise 17 Ekim 2023'te İsrail topçu bombardımanına maruz kaldı ve ağır hasar gördü.

Gazze'nin en büyük ikinci tarihi camisi olan ve 14. yüzyılda inşa edilen İbn Osman Camisi'nde de İsrail saldırıları sonucu büyük hasar meydana geldi.

Tuffah Mahallesi'nde yer alan ve 1371 yılında inşa edilen Ali bin Mervan Camisi de İsrail saldırıları nedeniyle ciddi hasar aldı.

İsrail'in hedef aldığı, Gazze'nin mimari, dini ve kültürel hafızasını oluşturan tarihi ibadethaneler arasında Zafar Demri, Bardibekiyye, Sitt Rukiyye, Şeyh Osman Kaşgar ve Büyük Han Yunus camileri de bulunuyor.

Filistinlilerin sığındığı tarihi kiliseler de İsrail saldırılarının hedefi oldu

İsrail'in Gazze'de üçüncü yılını dolduran saldırılarında Müslümanların ibadethanelerinin yanı sıra Hristiyanlara ait kadim kiliseler de hedef alındı.

Hristiyanların kutsal mabetlerini bombalamaktan çekinmeyen İsrail ordusunun saldırılarında kiliselere sığınan kadın, çocuk ve yaşlılar hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'ne göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki 3 büyük kilise olan Kutsal Aile, Aziz Porfirios ve Baptist'i birden fazla kez hedef aldı.

İsrail ordusunun temmuz 2025'te Gazze kentindeki Kutsal Aile Kilisesi'ne düzenlediği hava saldırısında yerinden edilmiş 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralananlar arasında Kutsal Aile Kilisesi'nin papazı Gabriel Eduardo Romanelli de vardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivil halka yönelik saldırıları, Hristiyanların kiliselerde ayin ve sevinç duyuruları için çaldıkları çan seslerini de susturdu.

Gazze Şeridi'ndeki en eski, dünyada üçüncü en eski kilise olarak bilinen Aziz Porfirios Rum Ortodoks Kilisesi ise Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdüren İsrail ordusu tarafından birkaç kez vuruldu.

10 Ekim 2023'te İsrail bombardımanı nedeniyle büyük hasar gören kilise, 9 gün sonra yeniden İsrail savaş uçaklarının saldırılarının hedefi oldu.

Kilisenin ağır hasar görmesine neden olan İsrail saldırıları, evlerinden kaçarak buraya sığınan siviller arasında can kayıplarına yol açtı.

Gazze kentinde yaşayan 200 Hristiyana hizmet veren tarihi Ehli Baptist Kilisesi ise Ekim 2023'te İsrail bombardımanıyla yaşanan katliamla anılıyor. İsrail'in 17 Ekim'deki saldırısında hastane ve kilisede bulunan yaklaşık 500 kişi öldü veya yaralandı.

Kaynak: AA