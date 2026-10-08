Rusya'nın Kramatorsk saldırısında otobüs durağı vuruldu, 12 kişi öldü, 14 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Rusya, Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde otobüs durağını vurması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve çatışmaların hedefindeki Kramatorsk kentine saldırı düzenledi. Saldırıda otobüs durağı ve bir otobüsün vurulması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

"Bunlar Rus ordusu tarafından katledilen insanlar"

Bölge Valisi Vadym Filashkin, yaptığı açıklamada, "Bunlar 'savaşın sonuçları' veya kuru istatistiki veriler değil. Bunlar Rus ordusu tarafından katledilen insanlar. Rusya, Ukrayna topraklarına ölüm getirmekte" ifadelerini kullandı.

Rus güçleri, Kramatorsk ile Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki savunmasının belkemiğini oluşturan ve "kale kuşağı" olarak adlandırılan diğer kentlere yönelik İHA ve füze saldırılarını yoğunlaştırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı