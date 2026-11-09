Gazze'deki hükümet, çadırlardaki can kayıplarını İsrail'in ablukasının sonucu saydı

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Gazze'deki hükümet, Deyr el-Belah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırların üzerine kum ve kaya kütlelerinin çökmesi sonucu yaşanan can kayıplarının, İsrail'in sürdürdüğü soykırım ve uyguladığı ağır ablukanın "kaçınılmaz sonucu" olduğunu belirtti.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Deyr el-Belah'ta şiddetli yağışlar nedeniyle yüzlerce çadırın sular altında kaldığı, toprak kaymasının da yeni bir insani felakete yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, Deyr el-Belah'ta yaşananların İsrail'in devam eden soykırımı, ağır ablukası, Filistinlilerin barınabileceği alanları daraltması ve "Sarı Hat" olarak adlandırılan sınırı batıya kaydırmasının kaçınılmaz sonucu olduğu vurgulandı.

İsrail'in bu uygulamalarının Filistinlileri temel yaşam ve güvenlik koşullarından yoksun, doğal afet riski yüksek bölgelere sığınmak zorunda bıraktığı aktarıldı.

Yaşananlardan İsrail, ABD ve uluslararası toplum sorumlu

Açıklamada, Gazze'de yaşanan insani felaketten İsrail, ABD yönetimi ve uluslararası toplum sorumlu tutuldu.

İsrail'in uygulamalarına karşı sessiz kalınmasının ve belediye ile Sivil Savunma ekiplerinin çalışmalarını sürdürebilmesi için gerekli yedek parça, yakıt, inşaat malzemesi ve prefabrik konutların bölgeye girişinin engellenmesinin felaketi derinleştirdiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına sivillerin korunması için derhal harekete geçme çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail'in sınır kapılarını açmaya ve insani yardım malzemeleri, ağır iş makineleri ile hasarlı altyapının onarımı için gerekli ekipmanların Gazze'ye girişine izin vermeye zorlanması istendi.

Çadırların üzerine kum ve kaya kütleleri çöktü

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı, dün Deyr el-Belah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırların üzerine kum ve kaya kütlelerinin çökmesi sonucu 2 kadın ve 3 çocuğun hayatını kaybettiğini, yaralananların bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurmuştu.

Gazze'deki hükümetin bugün yaptığı açıklamada ise olayda 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin kaybolduğu ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamalarda yer alan can kaybı sayıları arasındaki farklılığın nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Gazze Şeridi'nde cuma akşamından bu yana etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren yerinden edilmiş Filistinlilerin koşullarını daha da ağırlaştırdı.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi, olumsuz hava koşullarının ilk 12 saatinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı 70 bin çadırın sular altında kaldığını, İsrail saldırılarında hasar gören onlarca duvarın çökmesi sonucu da ağır yaralanmalar yaşandığını açıklamıştı.

Sivil Savunma Teşkilatı ise bazı çadır kamplarında su seviyesinin 1,5 metreye kadar yükseldiğini bildirmişti.

İsrail'in kontrol alanını genişletmesi Filistinlileri yeniden yerinden ediyor

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasında öngörülen kademeli çekilme sürecine rağmen Gazze Şeridi'nde "Sarı Hat" olarak adlandırılan sınır işaretlerini batıya kaydırarak kontrol ettiği alanı genişletmeyi sürdürüyor.

İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında çekildiği hattı ifade eden Sarı Hat, İsrail kontrolündeki bölgeler ile Filistinlilerin bulunmasına izin verilen alanları birbirinden ayırıyor.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği dönemde Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 53'ü İsrail kontrolünde kalırken, bu alanın daha sonra kademeli olarak genişlediği belirtiliyor.

İsrail güçleri, 10 Ekim'de Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde onlarca metre ilerleyerek Sarı Hat'tı belirleyen beton blokları batıya taşımış, bu gelişme onlarca Filistinli ailenin yeniden yerinden edilmesine yol açmıştı.

Kaynak: AA