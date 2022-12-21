Gazze'deki ampute futbol turnuvası sona erdi

Gazze Şeridi'nde Filistin Ampute Futbol Federasyonunun üçüncü kez düzenlediği 6 ay süren ampute futbol turnuvası tamamlandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) sponsorluğu ile Filistin Ampute Futbol Federasyonu himayesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuvada 5 takım mücadele etti.

"Filistin Kızılayı" ve "El-Cezire" takımları arasında Gazze'deki "Filistin" stadyumunda gerçekleşen final maçı 0-0 berabere bitti ve El-Cezire takımı 15 puan alarak şampiyon oldu.

Filistin Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Fuad Ebu Galyun AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 ay önce başlattıkları 2022-2023 ampute futbol turnuvasının final maçı ile sona erdiğini söyledi.

İsrail'in ablukasından Filistinli takımların etkilendiğini aktaran Ebu Galyun, engelliler için özel olan bu oyunun pek çok zorluğunun bulunduğunu, bunların başında söz konusu maçlar için uygun alanların olmamasının geldiğini ifade etti.

Filistin Ampute Futbol Federasyonu Genel Sekteri Numan Ebu Şemle, turnuvanın ICRC'nin işbirliği ile her yıl düzenlendiğini ayrıca Komitenin takımlara turnuvanın yanı sıra antrenmanlara devam etmeleri için gerekli desteği sağladığını aktardı.