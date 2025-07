Gazze'deki Açlık Felaketi: 5 Yaş Altı Çocuklarda Yetersiz Beslenme Üç Katına Çıktı

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi İletişim Başkanı Enass Abu-Khalaf, İsrail'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nde son birkaç haftada akut yetersiz beslenme nedeniyle acı çeken 5 yaş altı çocuk sayısının 3 katına çıktığını bildirdi.

Khalaf, İsrail'in yoğun saldırılarda bulunduğu ve insanları kitlesel açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bugün Gazze Şeridi'ndeki durumun, MSF ekiplerinin sahadaki gözlemlerine ve çok temel bir insani bakış açısına göre en hafif tabirle "felaket niteliğinde" olduğunu ifade eden Khalaf, durumun her geçen gün daha kötüye gittiğini söyledi.

Khalaf, "Gazze'de bu ölçekte bir insani felakete daha önce hiç tanık olmadık. MSF ekipleri son 25 yıldır Gazze'de aralıksız faaliyet gösteriyor ancak önceki savaşlar dahil daha önce hiç böyle bir şey görmedik. Elektrik, gıda ve insani yardım kesintilerinin yanı sıra sistematik açlık, kitlesel yerinden etme emirleri ve baskınlar yaşıyor. İsrail, MSF personeli, hastalar, hatta bebekler dahil her gün Gazze'deki sivilleri savaş alanına sürüklemeye devam ediyor." diye konuştu.

Gazze'de güvenli ve kutsal hiçbir yer olmadığının altını çizen Khalaf, birkaç hafta önce Gazze'deki meslektaşlarından biri ve oğlunun, İsrail güçlerinin kiliseye düzenlediği saldırıda ağır yaralandığını hatırlattı.

Khalaf, "Yani bu soykırım, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yaşamının tüm özelliklerine saldırıyor. Sivilleri giderek daralan bir alanda bırakıyor. Bugün Gazze'de 2 milyonluk bir nüfusa, barınaklara erişim için topraklarının yalnızca yüzde 13'ü kalıyor. Bu durum bir an önce sona ermeli." dedi.

"Günlük 25 yetersiz beslenme vakası kabul ediyoruz"

İsrail'in bu savaşta gıdayı kesinlikle bir silah olarak kullandığına işaret eden Khalaf, MSF ekiplerinin Gazze'deki klinik ve hastanelerine kabul edilen yetersiz beslenme vakalarının sayısında eşi görülmemiş bir artışa tanık olduğunu aktardı.

Khalaf, "Son birkaç haftada, akut yetersiz beslenme dolayısıyla acı çeken 5 yaş altı çocuk sayısı 3 katına çıktı. Yani her 4 çocuk ve hamile kadının birinden bahsediyoruz. Günlük 25 yetersiz beslenme vakası kabul ediyoruz. Bu sayılar, Gazze'ye yönelik abluka ile birlikte artmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki güvensiz ortamın MSF'nin operasyonel kapasitesini de etkilediğini kaydeden Khalaf, İsrail'in saldırıları nedeniyle bazı sağlık merkezlerini tahliye etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Khalaf, Gazze'de insani yardım alanı olmadığını, insani yardım kuruluşlarının Gazze'deki ablukanın kaldırılması ve ateşkes çağrılarının duymazdan gelindiğini ifade etti.

"Uluslararası toplum ve dünya liderleri, Gazze'de olup bitenlere karşı tepkisiz kalmaya devam ediyor. Bu, insani yardım tarihinde gerçekten bir dönüm noktası." diyen Khalaf, kuşatma altındaki Gazze'ye şu anda giren yardımların kesinlikle yeterli olmadığını ancak "okyanusta bir damla" olduğunun altını çizdi.

"İnsanlar yiyecek bulabilmek, hastaneler de hayatta kalabilmek için canlarını dişlerine takıyor"

Khalaf, MSF'in desteklediği hastaneler ve Gazze'nin kuzeyinde, prematüre bebekler için mamanın yanı sıra yeterli ultrason cihazı ile kuluçka makinesinin olmadığını bildirdi.

Gazze'de bebek bakım ünitelerinde dahil durumun giderek daha karmaşık hale geldiğine işaret eden Khalaf, (İsrail-ABD güdümlü) sözde Gazze İnsani Yardım Vakfı, İsrail ile ABD'lilerin günlük katliamlar gerçekleştirme planından başka bir şey olmadığını belirtti.

Khalaf, şunları kaydetti:

"İnsanlar yiyecek bulabilmek, hastaneler de hayatta kalabilmek için canlarını dişlerine takıyor. Bu durum, İsrail'e sürdürülebilir ve koşulsuz bir ateşkes için acil önlemler alması konusunda baskı yapılarak sona erdirilmeli. Sahadaki durumu değiştirmenin tek yolu bu. Elbette ambargoyu kaldırmak ve uluslararası insani hukuka saygı göstermek de önemli."

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 147 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.