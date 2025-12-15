Haberler

Gazze'deki Belediyeler Birliğinden yeni soğuk hava dalgasının etkisi altındaki Gazze'ye acil müdahale çağrısı

Gazze Belediyeler Birliği, bölgeyi etkisi altına alan yeni alçak hava dalgasının, önceki fırtınadan daha ağır sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu. Belediye Başkanı Yahya Serrac, acil yardım ve altyapı onarımına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Gazze Belediyeler Birliği, bölgeyi etkisi altına alan yeni bir alçak hava dalgasının etkisinin öncekine göre daha ağır olabileceği konusunda uyararak acil müdahale çağrısında bulundu.

Gazze Belediyeler Birliği ile Gazze Belediye Başkanı Yahya Serrac, AA muhabirine pazartesi akşam saatlerinde bölgede etkisini gösteren yeni alçak hava dalgasına ilişkin bilgi verdi.

Serrac daha önceki Byron fırtınasının etkilerinden henüz toparlanamamış bölgede yeni dalganın yol açacağı ciddi tehlikeler karşısında uyarıda bulundu.

Yeni hava dalgasının etkisiyle güvenli barınakları ve ısınma imkanı olmayan bölge sakinlerinin yaşadığı zorlukların daha da arttığını kaydeden Serrac, alçak kesimlerde ve zorla yerinden edilenlerin yoğun şekilde kaldığı bölgelerde su altında kalma riskinin olduğuna dikkati çekti.

Filistinli yetkili, "Yeni alçak basıncın etkileri, yıkılmış altyapı ve müdahale imkanının yokluğu nedeniyle önceki dalgalardan daha ağır olabilir." dedi.

Serrac, Gazze Şeridi'ndeki belediyelere bağlı acil durum ekiplerinin, sivil savunma ekipleriyle işbirliği içerisinde zararı azaltmak ve Filistinlilerin kurtarılmasına yardımcı olmak amacıyla günün her saati çalıştığını belirtti.

Yakıt eksikliği ve kısıtlı imkanlar

Bölgede kısıtlı ölçüdeki yakıtın bölgedeki felaketi katlayarak arttığı; özellikle sert hava koşullarında araçların ve pompa istasyonlarının çalıştırılmasında temel bir engel oluşturduğunu belirten Serrac, bunun da Filistin halkının hayatını artan risklerle karşı karşıya bıraktığını vurguladı.

Serrac, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı hasar görmüş yapıların çökme tehlikesi karşısında uyarıda bulunarak, bunun sivillerin yaşamı için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu anımsattı.

Bölgeyi etkisi altına alan önceki alçak basınç dalgasında yıpranmış binlerce çadırın kullanılmaz hale geldiğini; yüzlerce barınma merkezi ve çadırların su altında kaldığını anımsatan Serrac, Filistinli binlerce ailenin yeniden yerinden edilmesine neden olduğunu vurguladı.

Serrac, belediyelerin kısıtlı imkanlar altında çalıştığını; araç ve yakıtın kısıtlı olması nedeniyle olumsuz hava olayları sırasında hızlı müdahalede bulunamadığını ifade etti.

Özellikle yağmur suyu tahliye sistemleri başta olmak üzere altyapıda meydana gelen geniş çaplı yıkım nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıya olduklarını ekleyen Serrac, "Mevcut önlemler sınırlı şekilde ve ilk yardım müdahalelerini geçmez; yıkımın boyutu karşısında gerçekten çözüm niteliği taşımıyor." dedi.

Acil müdahale çağrısı

Serrac, "Belediyelerin insani görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için çimento, yapı malzemesi, ağır araçlar ve bakım ekipmanlarının temin edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Filistinli yetkili, uluslararası kuruluşlara, Birleşmiş Milletler'e ve arabulucu ülkelere, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin barınmasını sağlamak için mobil ev ve geçici konutların temini için ivedilikle müdahale çağrısında bulundu.

Serrac ayrıca, tekrar eden sert hava koşulları altındaki Filistin halkının sıkıntısını hafifletmek için acil insani yardım kapsamında kışlık giysi, battaniye, yatak ve güvenli ısınma araçlarının sağlanmasını talep etti.

İsrail'in çadır ve barınma malzemelerinin girişine izin vermediği, yüz binlerce kişinin yıpranmış derme çatma çadırlarda yaşadığı Gazze Şeridi'nde, 10 Aralık'ta başlayarak üç gün etkili olan Byron fırtınasının yol açtığı şiddetli yağış çadırların sular altında kalmasına ve hasarlı yapıların çökmesine yol açmıştı.

Gazze Şeridi'nde Hükümetin Medya Ofisi'ne göre sert hava koşulları nedeniyle 14 Filistinli hayatını kaybetmiş, 53 bin çadır kısmen veya tamamen zarar görmüş, bölgede 4 milyon dolarlık zarar meydana gelmişti.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
