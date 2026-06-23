Kanser hastası Gazzeli kadın, tedavi olup çocuklarını büyütmek ve eğitim hayatına dönmek istiyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail saldırılarında büyük hasar almış bir okuldaki merdiven boşluğunda kız kardeşinin ailesiyle birlikte yaşayan kanser hastası Hulud Ebu Sehmud (33), tedavi olup ilim peşinde koştuğu eski günlere dönmek istiyor.

Aynı zamanda hafız olan, 2 çocuk annesi Hulud; lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile yüksek lisansını 16 ayda bitirdiği için Gazze İslam Üniversitesi'nden aldığı takdir belgesini büyük bir gururla saklıyor.

Yaklaşık 9 ay önce kanser teşhisi konduktan ve 15 kür kemoterapi aldıktan sonra sağlık durumu daha da kötüleşen ve yataktan çıkamaz olan Hulud, deste halindeki bu diplomalara bakıp gözyaşı döküyor.

Yatağa bağımlı hale geldiği ve aynı zamanda çok fazla kilo kaybedip güçten düştüğü için çocuklarına annelik de yapamayan Hulud, tek isteğinin dışarı çıkıp tedavi olmak ve bir zamanlar yorulmak nedir bilmediği ilim talebeliğine geri dönmek olduğunu vurguladı.

Çocuklarının hizmetini yapamaz hale geldi

Gazzeli genç kadın, tedavi için dışarı çıkmayı bekleyen yaklaşık 20 bin hastadan sadece biri. 9 ay önce kızının dünyaya gelmesinden sonra kanser hastası olduğunu öğrendi ve kemoterapi tedavisine başladı.

Ancak sağlık durumunun kötüye gitmesi ve vücudunun artık ilaca tepki vermemesi nedeniyle yaklaşık 1 ay önce tedavisi yarıda kesildi.

Hulud, aldığı ilaç nedeniyle saçları ve tırnaklarının döküldüğünü, gece uyurken bile nefes darlığı çektiğini ve karnının anormal bir şekilde şiştiğini söyledi.

60 kilodan 47 kiloya düşen ve az bir mesafe yürüdükten sonra bile nefes nefese kaldığını aktaran Hulud, "Kızım 9 aylık ama ben onu bir kere bile kucağıma alamadım. Çocuklarımın hizmetini yapamadım." diyerek hastalığının onu çocuklarına bile hasret bıraktığını anlattı.

Daha önce Mevasi'de bir çadırda yaşarken hastalığı nedeniyle çadırın sıcak ortamına dayanamayan ve sürekli baş ağrısı çeken Hulud, ailesiyle birlikte 3 ay önce kız kardeşinin yanına sığınmak zorunda kaldığını ifade etti.

Halihazırda kız kardeşinin ailesiyle birlikte toplam 10 kişi bir merdiven boşluğunda yaşayan Hulud, bu ortamın da sağlığı için elverişli olmadığını söyledi.

Profesör olma hayali kurarken yatağa bağlı hale geldi

Okumayı ve ilim peşinde koşmayı çok seven, üniversitedeki hocaların da takdir ettiği bir öğrenci olan Hulud, ilim yolculuğunu ve başarılarını şöyle anlattı:

"2013'te üniversiteden mezun oldum. 2016'da yüksek lisansa başladım ve 16 ay gibi bir sürede de bitirdim. Bölüm hocaları bana, son 10 yıl içinde yüksek lisansı 16 ayda bitiren ilk öğrenci olduğumu söyledi. Üniversite eğitimci kadrosunun katıldığı bir etkinlikle bunu kutladılar. Hatta ben yüksek lisansımı bitirmeden lise öğrencilerine ders vermeye başladım."

İlme küçüklükten beri çok düşkün olduğunu kaydeden Hulud, "Okumayı o kadar seviyordum ki lisede sınav kağıtlarını verirken altına 'Dr. Hulud' diye imza atıyordum. Herkes buna şaşırıyordu. Tek isteğim profesör olmaktı. İlim denince yorulmak nedir bilmiyordum şimdi ise hastalığım yüzünden yataklara düştüm. Bunu söylemek bile bana çok acı veriyor." dedi.

Tedavi olup eğitime ve eski hayatına geri dönmek istiyor

Hulud, hastalanmadan önce 5 yaşındaki oğluyla ilgili de hayaller kurduğunu ve eşine "oğlunun dünyadaki en iyi ilim talebesi olacağını, onu öyle yetiştireceğini" söylediğini anlattı.

Sınırların kapalı olması ve İsrail işgalinin sürmesi nedeniyle çok az sayıda hastanın dışarı çıkabildiğini, kendisi gibi sırada bekleyen binlerce kişi olduğunu söyleyen Hulud, hayallerini gerçekleştirememenin verdiği acı ile hastalığın verdiği çaresizlik ve bitkinlikle tek bir temennide bulundu:

"Tek dileğim, dışarı çıkıp tedavi olmak. Sağlığıma kavuşmak, eğitime, normal hayatıma geri dönmek, çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılamak."