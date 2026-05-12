İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 742'ye yükseldi

Güncelleme:
İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 742'ye yükseldi. Son 24 saat içinde hastanelere 2 ölü ve 10 yaralı getirildiği bildirildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 10 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 856 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 463 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 770 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 742'ye, yaralı sayısının da 172 bin 565'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.??????

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı

CHP'li Belediye Başkanı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNefise Özyağcı:

Çok şaşkınım yani bu rakamları okuyunca insan ne diyecek bilemiyorum... 72 bin insanın hayatı bitti mi böyle birden? Çok korkunç gerçekten, hiç anlamlandıramıyorum bunu.

Haber YorumlarıZafer Başarslan:

Bu kadar ölüm olması çok dehşetli, ne yapılıcak artık bilemedim ben

Haber YorumlarıNihal Oktay:

Allah bu insanların ruhlarına rahmet eylesin ?? Çok üzücü bir durum, ne kadar acı çekiyorlar bu zavallı insanlar. Umarım bir an önce bu sıkıntılar biter ve barış gelir inşallah ??

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

