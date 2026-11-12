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Gazze'de İsrail'in 2023'ten beri sağlık hizmetlerine yönelik 793 saldırısında 1725 sağlık çalışanı öldü

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Gazze'deki hükümet, Nasır Hastanesi'ni bombalayarak korkunç bir katliama imza atan İsrail'in, Ekim 2023'ten bu yana sağlık hizmetlerini hedef alan 793 saldırısında 1725 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gazze'deki hükümet, Nasır Hastanesi'ni bombalayarak korkunç bir katliama imza atan İsrail'in, Ekim 2023'ten bu yana sağlık hizmetlerini hedef alan 793 saldırısında 1725 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Nasır Hastanesi'ni bombalayarak korkunç bir katliama daha imza attığı belirtildi.

Açıklamada, hastaneye yönelik saldırının, sağlık tesislerinin korunmasını güvence altına alan ve bu tesislere yönelik saldırıları suç sayan tüm uluslararası yasa ve sözleşmelerin açık ihlali olduğu vurgulandı.

Nasır Hastanesi'ne yönelik son saldırının, daha önce Şifa Hastanesi, Aksa Şehitleri Hastanesi ve çok sayıda hastane ile sağlık merkezini hedef alan saldırıların devamı olduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in bu saldırılarla Gazze'deki sağlık sistemini tamamen çökertmeyi, yaralı ve hastaların yaşadığı sıkıntıları daha da derinleştirmeyi amaçladığı ifade edildi.

793 saldırıda 1725 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi

Nasır Hastanesi'nin hedef alınmasının İsrail'in sistematik saldırılar zincirinin bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana sağlık tesislerini, araçlarını, çalışanlarını ve tedarik zincirlerini hedef alan 793 saldırı düzenlediği bildirildi.

İsrail'in açıkça suç teşkil eden bu saldırılarında 1725 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in saldırıları karşısında Barış Konseyi ile Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin rolü hakkında ciddi soru işaretleri var? Sivilleri ve sağlık tesislerini korumak için etkili hiçbir önlem alınmamasının nedeni nedir? Bu kurumların Gazze konusundaki taahhütleri nerede? Kan dökülmesini durduracak gerçek bir etkilerini göremedik."

İsrail suçlarını örtbas etmeye çalışıyor

İsrail'in işlediği suçlara ilişkin gerçeği örtbas etmeye çalıştığı ve yanıltıcı açıklamalarda bulunduğu belirtilen açıklamada, Nasır Hastanesi'nde daha önce gazetecilerin de hedef alındığına işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail daha önce hastanede gazetecileri hedef aldığı olayda önce bir 'kamerayı' hedef aldığını iddia ederek yanıltıcı bir anlatı ortaya atmış, sonra olayla ilgili soruşturma açtığını duyurmuştu. Bu durum, iddialarının asılsızlığını ve yalan olduğunu ortaya koymaktadır. Bu olay, sağlık ve medya çalışanlarına yönelik devam eden suçları işleyen İsrailli yetkililerin gerçeklerin ortaya çıkarılması ve hesap vermesi gerektiğini bir kez daha doğrulamaktadır."

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma "İsrail'in saldırıları karşısında hastanelere uluslararası koruma sağlamak için acilen müdahale etme, alıkonulan sağlık çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını sağlama, bu ihlallere ilişkin ciddi uluslararası soruşturmalar yürütme" çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusundan hastane saldırısına ilişkin açıklama

Öte yandan İsrail ordusu, Nasır Hastanesi'ne yapılan saldırıda Hamas'ın üst düzey bir yöneticisinin hedef alındığını iddia etti.

İsrail ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hastanenin Hamas üyeleri tarafından kullanıldığı öne sürülerek, hastanedeki Hamas üyelerine saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Hastane saldırısında 6 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre biri doktor, biri 13 yaşında çocuk olmak üzere 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusunun Gazze'ye Ekim 2023'te başlattığı soykırıma varan saldırılarında sağlık sistemi büyük hasar gördü.

Gazze'deki hastanelerin ve kliniklerin çoğu hedef alınıp hizmet dışı bırakılırken, ilaç, yakıt ve tıbbi malzeme girişinin de engellenmesiyle sağlık kuruluşları bölge halkına yeterli düzeyde hizmet veremiyor.

Kaynak: AA
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