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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail'e ait insansız hava aracı, Gazze kent merkezinde sivillerin toplandığı alanı hedef aldı. Saldırıda 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Gazze kentinin merkezindeki Samir Kavşağı yakınında sivillerin toplandığı alanı hedef alması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli yerel sağlık kaynağının AA'ya verdiği bilgiye göre, İsrail'e ait İHA Samir Kavşağı yakınında sivillerin bulunduğu noktayı hedef aldı.

İsrail'in Gazze'deki ateşkesi bir kez daha ihlal ederek düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
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