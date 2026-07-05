İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Gazze kentinin merkezindeki Samir Kavşağı yakınında sivillerin toplandığı alanı hedef alması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli yerel sağlık kaynağının AA'ya verdiği bilgiye göre, İsrail'e ait İHA Samir Kavşağı yakınında sivillerin bulunduğu noktayı hedef aldı.

İsrail'in Gazze'deki ateşkesi bir kez daha ihlal ederek düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.