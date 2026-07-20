Gazze'de ilaç ve tıbbi teçhizat yetersizliği nedeniyle hastalar yaşamını yitiriyor

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, abluka altındaki bölgede ilaç ve tıbbi teçhizattaki yetersizlik nedeniyle hastaların hayatını kaybettiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, yaptığı açıklamada, bölgedeki sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Burş, "İlaç ve tıbbi teçhizattaki ciddi yetersizlik, Filistinlilerin hayatını kaybetmesine yol açıyor, bu malzemelerin kısıtlı miktarda tedariki nedeniyle düzenli olarak ölüm vakaları kaydediliyor." ifadesini kullandı.

"Böbrek diyaliz tedavisinde kullanılan malzemeler ve kanser ilaçlarının neredeyse tamamen tükenmiş durumda olduğunu" aktaran Burş, hastalığı araştırma aşamasında kullanılan teçhizatın kısıtlı olmasının da teşhis süreçlerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Burş, radyolojik görüntüleme ve manyetik rezonans işlemlerinde kullanılan ilaç ve cihazlarda da ciddi yetersizlik yaşandığını kaydetti.

İsrail'in gerekli ilaç ve sağlık malzemelerinin girişini engellediğine işaret eden Burş, "hastaların tedavi edilmesine değil, ölüme terk edilmesine yol açan koşullar oluşturuluyor" dedi.

İsrail yönetiminin de bunu istediğini vurgulayan Burş, çocukların açlık ve ilaç yetersizliği nedeniyle sessizce hayata gözlerini yumduğunu ifade etti.

Filistinli yetkili, İsrail'in tıbbi sevk belgesini haiz, Gazze Şeridi dışında tedaviye ihtiyaç duyan 20 bin hastadan yalnızca 25'inin çıkışına izin verdiğini belirtti.

İsrail'in saldırılarıyla Gazze'deki hastane ve sağlık merkezlerinin büyük bölümü hizmet dışı kalırken, abluka nedeniyle ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve temel sağlık ekipmanlarının bölgeye girişinin büyük ölçüde engellenmesi, yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'deki insani krizi her geçen gün daha da ağırlaştırıyor.