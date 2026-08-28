Gazzeli Çocukların Uçurtma Özgürlüğü: Prof. Dr. Uygun Anlattı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aracılığıyla geçen yıl Gazze'ye giderek 65 gün bölgedeki hastanelerde ameliyatlar gerçekleştiren Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Uygun, Gazzeli çocukların tüm zorluklara rağmen yaşam sevincini unutamıyor.

DSÖ aracılığıyla geçen yıl gönüllü doktor olarak gittiği Gazze'de 65 gün görev yapan ve Gazzeli hemşire İman Uygun ile evlendikten sonra Türkiye'ye dönen Uygun, AA muhabirine, bölgedeki çocukların İsrail'in saldırılarının gölgesindeki yaşam mücadelesini anlattı.

Uygun, Gazze'nin hem kuzey hem de güney bölgelerindeki hastaneleri gezdiğini, çok sayıda ameliyata girdiğini ve sokaklardaki yıkıma şahitlik ettiğini belirterek, Gazze'de yaşanan insanlık dramını kelimelerle anlatmakta zorlandığını vurguladı.

Çocukların maruz kaldığı ağır hava saldırılarına rağmen gösterdikleri sabır ve cesarete dikkati çeken Uygun, şöyle konuştu:

" Gazze'nin çocukları gerçekten çok metanetli, çok sabırlı ve dindar insanlar. Siyonistlerin uçaklarından, bombalarından hiçbir şekilde korkmadan hayatlarını idame ettiriyorlar. Harap olmuş sokaklar arasında buldukları küçük bir top veya teneke kutusuyla maç yapıyorlar. Çocukluklarını yaşamaya devam ediyorlar. Hastanelerde uçakların saldırılarıyla yaralanan, hayatını kaybeden, felç kalan çocuklara da şahit oldum ancak tüm bu saldırılara rağmen geleceğin savunucuları olacak bu çocuklar kendilerini çok iyi yetiştiriyor. Uçakların, dronların uçmasına rağmen sokakta neşe içinde koşturan, top oynayan, uçurtma uçuran çocuklar gördüm. Çarşı içlerinde ve Gazze sahillerinde uçurtma uçuran çocukların görüntüleri bende derin izler bıraktı. Saldırıların hedefindeki çocuklarda moral ve umut var."

"Uçurtma evrensel olarak özgürlüğü ifade eder"

İbrahim Uygun, uçurtmanın evrensel olarak özgürlük, umut ve sonsuzluğu simgelediğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi soykırımcı güçler diyorlar ki 'Uçurtma bizim güvenliğimizi tehdit ediyor.' Siz de biliyorsunuz ki uçurtma evrensel olarak özgürlüğü ifade eder. Bundan dolayı da işgalci güçler, Gazze'de ne çocukların ne yetişkinlerin neşeyle oynamasına, düğün yapmasına ya da uçurtma uçurmasına tahammül edebiliyor. İnsanların sürekli korku içinde ve sığınaklarda yaşamasını istiyorlar. Gazze'nin insanları, özellikle çocukları gerçekten imanlı insanlar ve savaşta da barışta da aynı şekilde yaşamaya devam ediyorlar."

Uygun, İsrail'in söz konusu davranışıyla hedefinin uçurtma olmadığını belirterek, işgalci güçlerin esas hedefinin özgürlüğü ve mutluluğu öldürmek olduğunu dile getirdi.

Bugün uçurtma uçuran çocukların gelecekte Mescid-i Aksa'yı özgürlüğüne kavuşturacağını dile getiren Uygun, "Çocukların uçurtmalarını vurabilirler ancak oradaki çocukların yaşama ve özgürlük aşkını asla vuramazlar. Gazze'nin çocukları geleceğe dair inançlarını koruyor. Bugün uçurtma uçuran bu çocuklar eninde sonunda dronlar, SİHA'lar uçuracaklar ve yarın kendi topraklarını ve Mescid-i Aksa'yı özgürlüğüne kavuşturacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA