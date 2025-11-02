Gazze'de Eğitim Hayatına Dönüş

İsrail'in Gazze'de 2 yıl boyunca sürdürdüğü soykırımda eğitimden uzak kalan Filistinli öğrenciler, ateşkesin yürürlüğe girmesiyle okullarına geri dönmeye başladı.

İsrail soykırımının en yıkıcı boyutlarından birini eğitim sistemini hedef alan sistematik saldırılar oluşturdu. Kavram olarak 2009'da ortaya atılan "skolastisit" ile eğitim (education) ve soykırım (genocide) anlamına gelen "educide", yani eğitimin "kırıma" uğratılmasını hedefleyen politika, 8 Ekim 2023 sonrasında Gazze'de yoğun bir şekilde uygulandı. İsrail, yerle bir ettiği okul ve üniversitelerle bir nesli eğitimden mahrum bıraktı.

10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle kısıtlı imkanlarla da olsa okullarda yeniden ders zili çaldı ve Filistinli öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden devam etmeye başladı.

Gazze'nin doğusunda tarihi 700 yıl öncesine kadar uzanan ve Eyyubiler döneminden kalma tek okul olma özelliği taşıyan El-Kemaliyye Okulu da Filistinli öğrencilere kapılarını açtı. 1970'lere kadar okul olarak kullanılan ancak sonra bu vasfını kaybeden bina, saldırılarda çoğu okulun yıkılması nedeniyle yeniden faaliyete geçti.

Tarihi taş bir bina içinde 4 küçük sınıftan ibaret olan okulda yaklaşık 2 hafta önce sabahçı ve öğlenci olacak şekilde temel ve lise düzeyinde eğitime başlandı. Ancak alan darlığı ve talebin de yüksek olması nedeniyle sadece 300 öğrenci okula alınabildi.

Okul, talebi karşılayamıyor

Kemaliyye Okulu'nun müdiresi Fayide Abdulkerim el-Issi, 2 yıl süren soykırımda Gazze'deki okulların çoğunun yıkıldığını ve öğrencilerin okula gitme ihtiyacı olduğunu söyledi.

Issi, çok basit ve sınırlı imkanlarla çalıştıklarını, temel tefrişatın olmadığını ve çocukların yerde oturduğunu ancak ailelerin kararlılığı sayesinde okulu açmayı başardıklarını dile getirdi.

Okulda 1. sınıftan 4. sınıfa kadar temel eğitim ve 11 ve 12. sınıflar düzeyinde lise eğitimi verdiklerini kaydeden Issi, çok fazla velinin çocuklarını kaydetmek için geldiğini ancak 150 ilkokul, 150 de lise olmak üzere sadece 300 öğrenci alabildiklerini aktardı.

Okulu sıfırdan kurmak zorunda kaldıklarını kaydeden Issi, yerel topluma, "okul içine eğitim çadırları kurulması, kırtasiye malzemesi ve sandalye temin edilmesi" çağrısında bulundu.

Filistinli öğrenciler neredeyse okuma-yazmayı unutmuş durumda

Eskiden kesintisiz bir şekilde 12 yıl devam eden eğitimin İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık iki buçuk yıldır durduğunu ve öğrencilerin temel bilgileri bile unuttuğunu anlatan Issi, öğrencilerin eğitim düzeyiyle ilgili şunları söyledi:

"Bugün 4. sınıfta olan bir çocuk savaş başladığında 1. sınıftaydı ve sadece bir ay ders gördü. Çoğu çocuk neredeyse okuma yazma bilmiyor. Aileler, bu tüm zorluklara rağmen çocuklarının eğitimine önem verdi, fakat çoğu sistemli bir eğitim sürdüremedi.

Bu yüzden biz öğrencileri temelden alıyoruz. 4. sınıfa giden bir öğrenciye temel dersler yeniden veriliyor. 11. sınıf öğrencisi savaşın başında 9. sınıftaydı. Yani onun da temel bilgileri eksik. Öğretmenlerimiz öğrencileri sıfırdan alıp yeniden yetiştiriyor."

Velilerin çocuklarını kaydettirmek için geldiğini ancak okulun kapasitesi doğrultusunda öğrenci sayısını sınırlı tuttuklarını kaydeden Issi, "2 yıldır eğitimden uzak kalmış olan öğrenciler çok istekli. Filistin toplumu dünyadaki en yüksek eğitim oranına sahip toplumlardan biri. Biz aklımızla ticaret yaparız, bilgimiz sermayemizdir." diye konuştu.

Filistinli anne: "Bu kadar cehalet yeter"

Çocuklarını okula kaydettirmeye gelen Aişe Lubbad, okulun kontenjanının dolduğunu ve çocuklarının kaydını yaptıramadığını belirtti.

Çocuklarının 3 yıldır yüz yüze eğitimden uzak kaldığını belirten Filistinli anne, okulların tekrar onarılıp faaliyete geçmesini hatta gerekirse çadırlarda eğitim verilmesini talep etti.

Kemaliyye Okulundaki eğitimin yer darlığından ötürü sabah ve öğlen olmak üzere ikiye bölündüğünü, bunun da ders saatlerinin kısalmasına neden olduğunu söyleyen Lubbad, eskiden günde 7 saat ders gören öğrencilerin şimdi 4-5 dersi 2 saat içinde aldıklarını, öğretmenlerin de öğrencilerle yeterli şekilde ilgilenemediğini dile getirdi.

Lubbad, "Yolların onarılmasını, okulların açılmasını ve çocuklarımızın sıralara oturup eğitimlerine dönmelerini talep ediyoruz. Bu üçüncü yıl oldu, gerçekten yorulduk. Bu kadar cehalet yeter." dedi.

Kemaliyye Okulu 4. sınıf öğrencisi olan Selva Attal, güneye göç ettiklerini ve orada 3. sınıfı okuduğunu, şimdi de 4. sınıfa kaydolduğunu söyledi.

Attal, yıkılan okuluna ve eski günlerine duyduğu özlemi "Kendi okulumuzda oyun oynardık, eğlenirdik, teneffüse çıkardık, oyun alanımız vardı. Ama burada sadece ders var, başka hiçbir şey yok." diyerek dile getirdi.