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İsrail ordusunun saldırılarında on binlerce kadın ve kız çocuğunun hayatını kaybettiği, 28 binden fazla kadının eşini yitirdiği ve yaklaşık 1 milyon kadın ile kız çocuğunun yerinden edildiği Gazze Şeridi'nde, Filistinli kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nü ağır insani koşullar altında karşıladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Biriminin verilerine göre, İsrail'in Ekim 2023'ten 2025'in sonuna kadar düzenlediği saldırılarda günde ortalama 47 kişi olmak üzere 38 binden fazla kadın ve kız çocuğu hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bini ise engelli kaldı.

BM Kadın Biriminin internet sitesinde yayımlanan raporda, "Ekim 2023 ile Aralık 2025 arasında İsrail'in hava ve kara saldırıları sonucu 22 bin kadın ve 16 bin kız çocuğu öldürüldü." ifadesine yer verildi.

Uluslararası Af Örgütü ise Gazze'deki Sağlık Bakanlığının kayıtlarına dayandırdığı açıklamasında, Ekim 2023 ile Ekim 2026 başı arasında 22 bin 331 kadın ve kız çocuğunun İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini, bu sayının toplam can kaybının yüzde 30,1'ine karşılık geldiğini bildirdi.

İsrail'in Filistinlilerin çocuk sahibi olmasını engelleyen uygulamaları

Uluslararası Af Örgütünün "Yaşam Koşulu Yok: Gazze'de kadınlar, kız çocuklar ve İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımının toplumsal cinsiyet boyutları" başlıklı raporunda, İsrail'in saldırıları ve uyguladığı kısıtlamaların Filistinlilerin çocuk sahibi olmasını da engellediği belirtildi.

Saldırılar ve abluka nedeniyle Gazze'deki tüm tüp bebek merkezlerinin kapandığı, dondurularak saklanan binlerce embriyonun imha edildiği ve Filistinlilerin Gazze dışında tedavi görmesinin engellendiği kaydedildi.

Bu koşulların düşük ve ölü doğum vakalarına yol açtığı, yaşanan psikolojik travmalar ile geleceğe ilişkin belirsizliklerin de kadınların çocuk sahibi olma planlarını olumsuz etkilediği aktarıldı.

Af Örgütü, İsrail'in Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamında yasaklanan eylemler arasında yer alan bir grup içinde doğumları engellemeye yönelik tedbirler uygulayarak ilave bir soykırım eylemi işleyip işlemediğinin soruşturulması çağrısında bulundu.

Raporda, doğumların engellenmesine yönelik özel kastın varlığı konusunda kesin bir sonuca ulaşılmadığı ancak İsrail'in uygulamalarının bu yönde ciddi endişelere neden olduğu vurgulandı.

Gazze'de 6 ayda 4 bin düşük vakası kaydedildi

İsrail saldırılarının Gazze'deki sağlık sistemi üzerindeki etkilerine de yer verilen raporda, hastanelerin yüzde 90'ından fazlasının yıkıldığı veya ancak kısmen hizmet verebildiği belirtildi.

Sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler nedeniyle kadınların hastane yataklarını paylaşmak veya yerde doğum yapmak zorunda kaldığı bildirildi.

Elektrik kesintileri, anestezi malzemelerinin yetersizliği ve uygun sterilizasyon koşullarının bulunmamasına rağmen sezaryen ameliyatlarının gerçekleştirildiği, hamile ve doğum sonrası iyileşme sürecindeki kadınların ise defalarca yerinden edildiği kaydedildi.

İsrail'in Kasım 2023'te Gazze kentindeki Şifa Hastanesine düzenlediği saldırılar ve hastaneyi kuşatması sonucunda 8 prematüre bebeğin hayatını kaybettiği, 31 bebeğin ise hayat kurtarıcı tedaviden mahrum bırakılarak annelerinden ayrıldığı aktarıldı.

Gazze'deki Kadın İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada da 2026'nın ilk yarısında 4 bin düşük vakasının kaydedildiği, bu sayının 2025'in ikinci yarısında kaydedilen vakaların 3 katına ulaştığı belirtildi.

Gazze'de 28 binden fazla kadın eşini kaybetti

Kadın İşleri Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail'in yayımladığı 150'den fazla tahliye emri nedeniyle yaklaşık 1 milyon kadın ve kız çocuğu yerinden edildi.

Gazze'de 2026'nın ikinci yarısında 702 bin kadın ve kız çocuğunun akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

Bölgede dul kadınların sayısının 64 bin 413'e yükseldiği, bunlardan 28 bin 224'ünün İsrail saldırılarında eşini kaybettiği, yetim çocukların sayısının ise 71 bin 846'ya ulaştığı kaydedildi.

Kadınların geçimini üstlendiği ailelerin sayısının da iki katına çıkarak 86 bin 290'a yükseldiği, bunun Gazze'deki ailelerin yaklaşık dörtte birine karşılık geldiği belirtildi.

Eşlerini kaybeden kadınların, temel yaşam koşullarından yoksun ve yıpranmış çadırlarda çocuklarının bakımını ve geçimini sağlamak zorunda kaldığına dikkat çekildi.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi de temel hizmetlere ve kaynaklara erişimin azalması, koruma mekanizmalarının çökmesi nedeniyle kadınların gıda ve su temini ile çocukların, hastaların ve yaşlıların bakımında giderek artan sorumluluklarla karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Filistinli kadınlar gözaltı, işkence ve cinsel şiddete maruz kalıyor

İsrail'in Filistinli kadınlara yönelik ihlallerinin gözaltı, işkence ve cinsel şiddeti de kapsadığı belirtildi.

Gazze'deki Kadın İşleri Bakanlığının verilerine göre, İsrail hapishanelerinde aralarında idari tutukluların da bulunduğu 90 Filistinli kadın alıkonuluyor.

Ekim 2023'ten bu yana kadın ve kız çocuklarına yönelik gözaltı vakalarının sayısının ise 800'ü aştığı bildirildi.

Uluslararası Af Örgütü, Gazze'den en az 85 kadının haklarında herhangi bir suçlama yöneltilmeden veya yargılama yapılmadan alıkonulduğunu belgeledi.

Örgüt, serbest bırakılmalarının ardından görüştüğü Filistinli kadınların işkence, tekrarlanan çıplak aramalar, cinsel içerikli aşağılamalar ve tecavüz tehdidine maruz kaldıklarını anlattığını belirtti.

Raporda, söz konusu uygulamaların cinsel şiddet boyutuna ulaştığı vurgulandı.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi ise Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'daki kadın ve kız çocuklarının da ev yıkımları, zorla yerinden edilme, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları ve hareket özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar nedeniyle ciddi hak ihlalleriyle karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Kadınların ayrıca temel hizmetlere ve geçim kaynaklarına erişimde yaşanan engellerden olumsuz etkilendiği aktarıldı.

Uluslararası topluma İsrail'in hesap vermesini sağlama çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Uluslararası Af Örgütünün raporunun memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, raporun İsrail'in Gazze'deki "soykırımının" kadınlar ve kız çocukları üzerindeki yıkıcı etkilerini belgeleyen yeni bir uluslararası kanıt olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ihlallerin belgelenmesiyle yetinilmemesi, uluslararası düzeyde somut adımlar atılması, hukuki hesap verebilirliğin sağlanması ve Filistinli kadınların korunması için etkili tedbirler alınması gerektiği vurgulandı.

Uluslararası topluma ve BM'ye, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması, üreme sağlığı hizmetleri için gerekli malzemeler dahil insani ve tıbbi yardımların engellenmeden Gazze'ye ulaştırılmasının güvence altına alınması çağrısında bulunuldu.

Uluslararası Af Örgütü de dünya ülkelerinden İsrail'e yönelik tüm silah sevkiyatını derhal askıya almalarını, soykırım suçlarına karışan yetkililere yaptırım uygulamalarını ve sorumluların hesap vermesi için Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) çalışmalarını desteklemelerini istedi.

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve insani yardımların girişine ilişkin kısıtlamalarını sürdürüyor.

Ateşkes anlaşmasına rağmen işgalini genişleten İsrail ordusu, 365 kilometrekarelik Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 70'ini kontrol altında tutuyor.

İsrail ordusunun işgali altındaki bölgelerde yapılar yıkılmaya devam ederken, Filistinliler de Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yaklaşık 110 kilometrekarelik bir alana sıkıştırılmış durumda.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1679 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 100 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bin 746'ya, yaralı sayısı 176 bin 234'e ulaştı.

Kaynak: AA