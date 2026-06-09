Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail, 17 binden fazla hastanın tedavi için yurt dışına çıkışını engelliyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, tedavi için yurt dışına sevk kararı bulunan 17 binden fazla Filistinli hastanın İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze Şeridi'nden çıkış yapamadığını ve gecikmelerin hasta ölümlerini artırdığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Vekili Mahir Şamiye, Gazze kentindeki Şifa Tıp Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, 20 Mayıs itibarıyla yurt dışında tedavi edilmesi gereken hastalara ilişkin 17 bin 757 sevk dosyasının bulunduğunu açıkladı.

Şamiye, Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarından şimdiye kadar yalnızca 3 bin 226 kişinin çıkış yapabildiğini, bunlardan sadece bin 204'ünün hasta, geri kalanların ise refakatçi olduğunu belirtti.

"Ciddi bir insani boşluk oluştu"

Tedavi bekleyen hasta sayısı ile Gazze'den ayrılabilenlerin sayısı arasındaki büyük farkın "ciddi bir insani boşluk" oluşturduğunu belirten Şamiye, bu durumun hastaların acılarını artırdığını ve günlük ölüm vakalarının yükselmesine neden olduğunu söyledi.

Şamiye, seyahat listelerine alınan hastaların tamamen tıbbi kriterlere göre belirlendiğini vurgulayarak, uzman doktorlardan oluşan danışma kurulunun vakaları risk derecesi ve tedavi ihtiyacına göre değerlendirdiğini kaydetti.

Hasta Hizmetleri Biriminin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile koordinasyon içinde hasta listelerinin hazırlanması ve takibini yürüttüğünü aktaran Şamiye, tüm isimlerin ve işlemlerin çok aşamalı denetim ve inceleme süreçlerinden geçirildiğini ifade etti.

"İsrail tüm krizlerin asıl sorumlusudur"

Yaşanan krizin asıl sorumlusunun İsrail olduğunu vurgulayan Şamiye, uzun süren güvenlik incelemeleri ve sınır kapılarındaki geçiş günlerinin azaltılmasının, yurt dışına çıkabilen hasta sayısında ciddi düşüşe yol açtığını söyledi.

Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a geçişlerin en iyi ihtimalle haftada üç günle sınırlı olduğunu belirten Şamiye, İsrail ile Gazze arasındaki Kerem Ebu Salim Kapısı üzerinden Mısır'a yönelik tıbbi tahliyeler için ise haftada yalnızca bir gün ayrıldığını kaydetti.

Şamiye, söz konusu uygulamaların Gazze'deki hastaların uzman sağlık hizmetlerine erişimini engellemeyi amaçlayan sistematik bir politika niteliği taşıdığını vurguladı.

Uluslararası topluma çağrı

Gazze Sağlık Bakanlığı yetkilisi, 7 Ekim 2023 öncesinde uygulanan mekanizmalar doğrultusunda yurt dışı tedavi sisteminin yeniden işler hale getirilmesi ve Filistin büyükelçiliklerinin Gazze dışına çıkan hastaların durumlarını takip etmesi gerektiğini ifade etti.

Gazze'deki hastane ve sağlık tesislerinin yeniden inşa edilmesi ve donatılmasının da yurt dışına sevk edilen hasta sayısını azaltacağını belirten Şamiye, uluslararası kuruluşlar ve insan hakları örgütlerine İsrail üzerinde baskı kurarak sınır kapılarının açılmasını sağlamaları çağrısında bulundu.

Her geçen günün daha fazla can kaybına yol açtığını vurgulayan Şamiye, tedavi bekleyen binlerce hastanın hayatının risk altında olduğunu vurguladı.

Gazze'deki sağlık sistemi çöküşün eşiğinde

Gazze'deki sağlık sektörü, İsrail saldırılarının yol açtığı yıkım nedeniyle ağır bir krizle karşı karşıya bulunuyor.

Hastaneler ve sağlık altyapısında meydana gelen büyük hasarın yanı sıra ilaç, yakıt ve tıbbi malzeme eksikliği sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini zorlaştırıyor.

Yaklaşık 20 ay süren kapanmanın ardından Refah Sınır Kapısı, ABD arabuluculuğunda sağlanan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 2 Şubat 2026'da kısmen yeniden açılmıştı.

Ancak kapı, şubat ayının sonlarında İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim nedeniyle yeniden kapatılmış, mart ve nisan aylarında ise sınırlı ölçüde faaliyet göstermeye başlamıştı.

21 Mayıs 2026'dan bu yana yalnızca yaya geçişlerine izin verilen Refah Sınır Kapısı'ndan her gün sınırlı sayıda hasta, yaralı ve insani durumdaki kişinin geçişine müsaade edilirken, Gazze'de binlerce kişi halen seyahat izni bekliyor.