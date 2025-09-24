Gazze Bienali, Filistin'in özgürlüğüne sanat eserleriyle katkıda bulunmayı amaçlıyor

Gazze ve Filistin'in yanı sıra farklı coğrafyalarda yaşayan 50'den fazla sanatçının eserlerinin bir araya geldiği "Gazze Bienali-İstanbul Pavyonu: Elimde Bulut", 8 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Küratörlüğünü House of Taswir sanatçıları ile Khaled Tanji, Reine Chahine, Kubilay Özmen ve Almut Sh. Bruckstein'in üstlendiği sergi, 18. Uluslararası İstanbul Bienali'yle eş zamanlı olarak Depo İstanbul'da görülebilecek.

Ramallah Al Risan dağındaki Forbidden Museum of Jabal Al Risan iş birliğinde Gazzeli sanatçılar geçen yıl sanatsal bir direniş eylemi göstererek, Gazze Bienali'ni kuşatma altındaki bir kumsalda başlattı.

O zamandan bu yana dünyanın farklı bölgelerindeki sanat kurumları, Gazze ile dayanışma göstermek amacıyla bir araya gelerek Gazze Bienali Pavyonları'na ev sahipliği yapıyor. Bienallerde ülkelerin ulusal pavyonlarla temsil edilmesi geleneği, sınırları aşan sanatsal bir birliktelik ve dayanışma pratiğine yerini bırakıyor.

İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi sebebiyle Gazzeli sanatçılar seyahat edemiyor, eserleri de fiziksel olarak nakledilemiyor. Bu duruma yanıt olarak kurulan İstanbul Pavyonu, Gazzeli sanatçı kolektifiyle ortak üretim, tele-söyleşiler, hayalet yazarlık ve iş birliğine dayalı enstalasyonlarla sergi pratiklerini yeniden kurguluyor.

Başlangıcından bu yana 20'den fazla uluslararası sanatçı, Filistinli sanatçılara destek olmak amacıyla eserlerini bağışlayarak Gazze Bienali-İstanbul Pavyonu'na katıldı.

Sergide Alfredo Jaar, Walid Raad, Shirin Neshat, Elisabeth Mase, Silvina Der Meguerditchian, Furkan Akhan, Khaled Tanji, Ghayath Almadhoun, Christine Gedeon ve Michael Barenboim'in aralarında bulunduğu birçok sanatçının eserleri farklı biçimlere dönüşerek bienalde yer aldı.

"Bienali Gazze'den savaşın, bombardımanın ortasından duyurdular"

Bienalin İstanbul Pavyonu küratörlerinden Almut Sh. Bruckstein, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bienalin Gazzeli sanatçıların önderliğinde açılmasının önemli olduğunu söyledi.

Bruckstein, bienalin aynı zamanda Gazze'de yaşayan sanatçılar tarafından yönetildiğine dikkati çekerek, şunları anlattı:

"Oradaki sanatçıların hepsi bir araya gelip bir grup oluşturdu. Kuşatma altındaki Gazze'de bir sahilde toplandılar ve bu bienali Gazze'den savaşın, bombardımanın ortasından duyurdular. Yani bu bienal sergisi, diğer sergilerden çok farklı olarak tamamen Gazzeli sanatçılar tarafından düzenlendi, yönetildi ve küratörlüğü yapıldı. Hepimiz biliyoruz ki o sanatçılar seyahat edemiyor, bulunduğu yerden ayrılamıyor ve güçlükle yaşamlarını sürdürüyor."

"Bienale, Filistin'in onurunun bir parçası diyebiliriz"

Bienalin 2 kata yayıldığına işaret eden Bruckstein, "Birinci katı, sanatçıların hayallerinin sergilendiği bir müze katı yaptık. Burada katılımcı her sanatçının eseri var ve her bir eser, aslında tüm bienalin bir sembolü olabilir. Bu bienalle güzel olan şey ise Filistin'in onuruna, umutlarına ve kurtuluş hareketine en asil yollarla, sanat eserleriyle katkıda bulunmak. Çünkü onlar özgürlüğü bekleyen ve bunun için çabalayan sanatçılar." dedi.

Gazze halkı ve Gazzeliler için dua etmeye ve özgürlükleri için çaba göstermeye gayret ettiklerini dile getiren Bruckstein, "Bu sergi aslında sevdiklerinin, ailelerinin hayatta kalması için dua eden sanatçıların eserlerini dünyaya gösteren bir sergi. Dolayısıyla bienale, Filistin'in onurunun bir parçası diyebiliriz." diye konuştu.

"Çok misafirperver ve çok cömert bir İstanbul halkıyla karşılaştık"

Bruckstein, bienalin yeni açılmasına rağmen ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü aktararak, "Şimdiye kadar maşallah ziyaretçiler bize karşı çok cömert davrandı. Çok misafirperver ve çok cömert bir İstanbul halkıyla karşılaştık. İstanbul'un bize karşı çok cömert olduğunu söylemeliyim." ifadelerini kullandı.

Bienaldeki Gazzeli sanatçıların eserlerinden de bahseden Almut Sh. Bruckstein, şunları kaydetti:

"Sanatçılar ve eserleri Gazze'de olduğu için, birlikte çok hassas bir şekilde çalıştık. Onlarla her gün irtibat halindeydik. Eserlerini İstanbul'dan sanatçılarla iş birliği yapıp en iyi şekilde sergilemek için çeşitli yollar bulduk. Bu sayede onların eserleri farklı medya biçimlerine dönüştü. Örneğin bir maket bir fotoğrafa, bir fotoğraf da bir kağıda dönüştü. Tüm bunlar birçok istişare ve ortak toplantının sonucu oldu."

"Gazze Bienali - İstanbul Pavyonu: Elimde Bulut" hakkında

Addar Center İstanbul ve Filistin'deki Forbidden Museum of Jabal Al Risan iş birliğiyle hazırlanan bienalde, video portreler, cep telefonu diyalogları, duvar yazıları, bir düşünürler masası ve yüz yüze köşesi gibi çok sayıda esere yer verildi.

Bienal süresince film gösterimleri, şiir akşamları ve Gazzeli sanatçılarla yerinde sohbetlerden oluşan kamusal program düzenlenecek.

Dün Ayna Ayna grubunun konser verdiği bienalde, bu akşam yazar ve performans sanatçısı Valerie Cachard'ın moderatörlüğünde ve Mohamad Salem'in ud performansı eşliğinde Filistinli şair Khaled Alsaid ile şiir dinletisi gerçekleştirilecek.

Ayrıca 27 Eylül'de Filistin üzerine kısa filmler izleyiciyle buluşacak.

Valerie Cachard 28 Eylül'de de "Çağrışımcı Nesneler: Eşyaların Dilinden Gazze Hikayeleri" başlığıyla yaratıcı yazarlık atölyesi düzenleyecek.